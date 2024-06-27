Sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanan Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle 6 aylık hapishane sürecinin ardından tahliye edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Candan, tahliyesiyle ilgili süreci CNN Türk'e anlatırken "Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok." ifadelerini kullandı.
Gününün büyük bir bölümünü hastanede geçirdiğini belirten Candan, "Pek bilincimin yerinde olmadığı bir dönemdi. Hem hafıza kaybı, hem kas kütlesinin düşüşü vesaire sürekli düştüğüm için tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum." dedi.
"Tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil." diyen Candan, "Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep." şeklinde konuştu.
Tutukluluğu içinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Bahar Candan hakkında da konuşan Nihal Candan "Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar." dedi.
Kariyer hedefiyle ilgili de açıklamada bulunan Candan, sosyal medya fenomeni, influencer olarak tanınmasının aksine hukuk alanında ilerlemek istediğini söyleyerek "Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum - Son Dakika
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