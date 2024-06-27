Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum - Son Dakika
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Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum

Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum

Kardeşi Bahar Candan'la birlikte sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan ''Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum.'' dedi.

27.06.2024 22:03
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Sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanan Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle 6 aylık hapishane sürecinin ardından tahliye edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"NASIL TAHLİYE EDİLDİM, NASIL ÇIKTIM HİÇBİR FİKRİM YOK"

Candan, tahliyesiyle ilgili süreci CNN Türk'e anlatırken "Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok." ifadelerini kullandı.

"BİLİNCİMİN YERİNDE OLMADIĞI BİR DÖNEMDİ"

Gününün büyük bir bölümünü hastanede geçirdiğini belirten Candan, "Pek bilincimin yerinde olmadığı bir dönemdi. Hem hafıza kaybı, hem kas kütlesinin düşüşü vesaire sürekli düştüğüm için tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum." dedi.

Nihal Candan: Influencer'lığı bırakıp avukat olmak istiyorum
Nihal Candan

"Tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil." diyen Candan, "Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep." şeklinde konuştu.

"UMARIM BAHAR İÇİN DE BİTER BU DURUMLAR"

Tutukluluğu içinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Bahar Candan hakkında da konuşan Nihal Candan "Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar." dedi.

Nihal Candan: Influencer'lığı bırakıp avukat olmak istiyorum
Bahar Candan

Kariyer hedefiyle ilgili de açıklamada bulunan Candan, sosyal medya fenomeni, influencer olarak tanınmasının aksine hukuk alanında ilerlemek istediğini söyleyerek "Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Hz aişe anamıza ne kadar benziyor bu kadın maşallah ben bu kadını çok seviyorum 3 31 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu: Gire çıka gire çıka küçük avukat olmuştur zaten 24 1 Yanıtla
  • Erhan Taskin: bunun bilinci yerine geldiğine göre tekrar içeri alabilirler artık 16 1 Yanıtla
  • Ahmet Seven: peki bunun haber değeri nedir sayın son dk yöneticileri ? 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen: İdölüde sülün Osman ???? 7 1 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: SEN AVUKAT OLURSUN BİR ŞEKİLDEDE SENĞN MÜVEKKİLİN OLUR MU ACABA !!! 6 1 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Kusucam artık bunların haberinden 1 0 Yanıtla

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