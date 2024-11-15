Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu - Son Dakika
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Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nihal Candan, yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Tahliyesi ile tartışmalara sebep olan Nihal Candan konuk olduğu programda sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu.

15.11.2024 08:31  Güncelleme: 08:53
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Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve yaklaşık 5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan uzun süre tartışmalara neden oldu. 37 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni tahliyesinin ardından yaptıklarıyla da tepki çekti. Nihal Candan şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu ve cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

"HALÜSİNASYON GÖRMEYE BAŞLADIĞIMDA ÇOK İYİYDİ"

"Bir günde hayatım değişti" diyen Nihal Candan cezaevi için "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" dedi.

"E orada drug yok, alkol yok" diyen Nihal Candan, "Ben zaten alkol de kullanmıyorum, drug da kullanmıyorum. Orada denesem de antidepresanla bunu yapamazdım, aç kalmak çok daha easy'di bence" itirafında bulundu.

ÖZEL HAYATINI ANLATTI

Armağan Çağlayan, Candan'a tutuklanmadan hemen önce yaptığı nikahı sordu. "Evli misiniz?" diyen Çağlayan'a Nihal Candan "Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte." diyerek yanıt verdi. Çağlayan bunun üzerine; "Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?" diye sordu. Candan "Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı." diyerek yanıt verdi.

Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyleyen Nihal Candan davasının devam ettiğini ve iki-üç sene sürebileceğini de ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Nihal Candan'ın konuk olduğu bu program kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Candan hakkında 'Bu nasıl yüzsüzlük', 'Bir de belgesel çekelim', 'Hâlâ insanların aklıyla dalga geçiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu

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Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Bayrak:
    parayla tahliye oldunuz..gariban olsaysaydı yıllarca hapis yatardı 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    dışardayken yeme bozukluğu yok haram yerken bi bozukluk yok içerde sıkışınca yeme bozukluğu sonra tahliye. gebersin içerde ne salıyosunuz millet yiyecek ekmek bulamıyor 0 0 Yanıtla
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