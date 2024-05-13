Makyaj Mağazasında 1 Milyon Dolar Değerinde Çalıntı Ürünler Bulundu, Mağaza Kapatıldı - Son Dakika
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Makyaj Mağazasında 1 Milyon Dolar Değerinde Çalıntı Ürünler Bulundu, Mağaza Kapatıldı

Makyaj mağazası, polis operasyonu sonucunda mağaza ve depolama birimlerinde 1 milyon dolar değerinde çalıntı ürünler bulunması üzerine kapatıldı. İki kişi gözaltına alındı. Bölge Savcısı, perakende hırsızlığının yerel işletmelere ve güvenliğe zarar verdiğini belirterek kök nedenlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Mağaza hırsızlığı krizine çözüm bulmak için perakendeciler ve kolluk kuvvetleri iş birliği yapıyor.

13.05.2024 16:03
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Güzellik ürünlerini normalden çok daha ucuz satan makyaj mağazası, polis operasyonu sonucunda mağaza ve iki depolama biriminde 1 milyon dolar değerinde çalıntı ürünler bulunca kapatıldı. Manhattan Bölge Savcılığı, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölge Savcısı Alvin Bragg, "Perakende hırsızlığı yerel işletmelerimizi etkileyen ve çalışanlar ile müşteriler için güvenlik riski oluşturan bir sorundur," dedi ve çözüm için kök nedenlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tutuklanan 54 yaşındaki Bibi Rehana Khan ve 40 yaşındaki Aaron Khan, çalıntı malların satışını kolaylaştırmak suçlamasıyla karşı karşıya.

2020'den beri artan hırsızlık vakalarına karşı perakendeciler ve kolluk kuvvetleri, 90 milyar dolarlık mağaza hırsızlığı krizine çözüm bulmak için iş birliği yapıyor. Hırsızlık ve diğer cüretkar suçlar nedeniyle birçok mağaza kapanmak zorunda kaldı.

Önümüzdeki ay Missouri, Kansas City'deki bir CVS şubesi "hırsızlık ve kira" sorunları nedeniyle kapanacak. CVS CEO'su Karen Lynch, mağazalarda hırsızlığı önlemek için ürünlerin kilit altına alındığını, ancak bu önlemlerin alışveriş deneyimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Normalin üzerinde indirimli ürünler satan bir mağazada bulunan 1 milyon dolarlık ürünlerin tamamı çalıntı çıktı
Normalin üzerinde indirimli ürünler satan bir mağazada bulunan 1 milyon dolarlık ürünlerin tamamı çalıntı çıktı

Manhattan, New York, Makyaj, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Makyaj Mağazasında 1 Milyon Dolar Değerinde Çalıntı Ürünler Bulundu, Mağaza Kapatıldı - Son Dakika

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