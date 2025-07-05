Ödemiş\'teki yangından bir acı haber daha! Orman işçisi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti. Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar gördü. Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar gördü.

YANGINDA CAN KAYBI 3'E ÇIKTI

Ödemiş'teki yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti. Aynı yangında 2 çocuk babası orman işçisi İbrahim Demir (39) de hayatını kaybetmişti. Dün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü Ödemiş yangınından bugün bir acı haber daha geldi.

Alevlerle mücadele eden orman işçilerinden Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin'in, Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi. Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiparane çalışan Şahin'in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin'in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin'in şehadetiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

Çarşamba akşamı yangının başladığı Ödemiş'te alevler dün kontrol altına alınabilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışması yapıldığını kaydetmişti.