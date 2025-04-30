Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı - Son Dakika
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3.Sayfa

Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yakınlarını yitiren aileler, TBMM'de oluşturulan komisyona katıldı. Bir anne oğlunun ölmeden dakikalar önce attığı ses kaydını komisyona dinletirken tarifi imkansız dakikalar yaşandı.

30.04.2025 16:53
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında olayın nedenlerini araştırmak üzere TBMM'de kurulan komisyonun toplantısına faciada yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

"ANNE SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Toplantıya katılan bir anne, oğlu tarafından yangından dakikalar önce gönderilen ses kaydını komisyonda dinletti. Küçük çocuğun kayıtta "Anne seni çok seviyorum" dediği duyulurken, annenin "Benim çocuğum öleceğini biliyordu. Ben ise anne olarak şunu demek zorunda kaldım: Keşke uyanmasaydı, keşke korkmasaydı" sözleri salonda duygusal anlara neden oldu.

"YANIMA GELİP 'AĞLAMA, VALİ BEY ÜZÜLÜYOR' DEDİLER"

Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Doruk'un annesi, olay sırasında hiçbir yönlendirme ve destek görmediklerini belirterek, "Her şeyin ortasındaydık ama ne olduğunu bilmiyorduk. Biri yanıma gelip 'Ağlama, vali bey üzülüyor' dedi. Ben çocuğumu kaybetmişim, gözyaşlarım bile rahatsızlık sayıldı" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

KOMİSYON GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne, "Ömrümü adadığım çocuklarımı kaybettim. O an anladım ki, biz orada gerçekten yalnızdık" dedi. Annenin duygusal konuşması sırasında komisyon üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, bir görevlinin mendil dağıttığı görüntülere yansıdı.

Bu acının tarifi yok! TBMM\'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    Ne kültür ve turizm bakanı istifa etti nede belediye başkanı nede otelin sahibi sorullulugu yüklendi sahi suçlu bizmiyiz. Maalesef ulkede gurur ve onur bilinci ayaklar altında sorumlulugu yerine getirmeyen her işletmeye ruhsat veriliyor. Bu bir milat olsun bir konaklama yerine gitmeden önce mutlaka güvenlik önlemlerine bakın en önemlisi de yangın merdiveni ama maalesef bizim ülkemizde yangın merdiveni sorgulaması yok 144 4 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    annenin dediği biz orada yapayalnızdık sözü ülkenin tarifi. Soma da ölenler ve aileleri de öyleydi. Maraşta Hatay da ölenler de yalnızdı. ve bu ülkede saçma bir şekilde ölme adayı olan bizler de yalnızız. hepimiz bir şekilde başımızın çaresine bakmalıyız. ve toplum olarak bunu hak ettik fazlasıyla... 89 4 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Tek adam ve yandaşları vefat edenlere sucu yuklerlerse hiç şaşırmam.Otel sahibi ve istifa etmeyen Tek adamın Bakanı hata konaklayanlarda diyip tazminat dahi isterlerse hiç gülmem.Acil Erken Seçim istiyoruz. Tiyatro sona erecek. 43 18 Yanıtla
  • Cenk:
    Utanma ve haya İmandandır. Utanma duygusu dahi olmayan bir iktidar ve yöneticilere diyecek söz yok. 31 13 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Zamanında ciddi bir denetleme yapılsaydı herkes işini layıkıyla yerine getirseydi bu acılarda yaşanmazdı bu her işte böyledir Grand Kartal kaya otelinde vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyorum bu acının tarifi olmaz bu otel yangınında bir kişi suçlu değil kimler ilgiliyse ruhsat alan veren denetleyen herkes yargılanmalı yukardan aşağıya kadar işte o zaman adalet tecelli eder bu bir kader değildir sorumluluk gerektirir. 20 1 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    tek suçlu var oda vijdan kendisini sorarsaniz coktan öldü giderkende günahinida azabınıda yanında götürtü vijdanı olmayan kalp kömürden karadır derdi eskiler ateş sade düştüğü yakar olmuş bunu birtek şehit ailesi birtek depremzede kalbinde yasatır olmus vijdan olmayinca gözler kör kalpler taş olmuş 14 0 Yanıtla
  • Kenan Şahin:
    Düşünün lütfen işletme sahibi ve müdürleri suçlu onu biliyoruz peki bu işletmeyi denetlemekle sorumlu kurumlar bakanlıklar hiç mi sorumlu değil kimse istifa etmedi kimse sorumluluğu almadı ama ince hesap elbet bir gün tartılacak şimdilik yataklarinizda rahat uyuyun bakalım. 5 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    degısen sey yok 4 0 Yanıtla
  • Kenan Şahin:
    Ceza Yasasını koyarken acı çeken insanlara soracaksınız cezanın ne kadar olacağını 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı - Son Dakika
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