Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da Irak asıllı bir öğrencinin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu ve silahla vurup öldürdüğü okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Oktugan'ın, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği "Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır; saygı. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Öğretmenlerime hep saygı duydum, öğretmenlerime de hep saygı duyulmasını istedim." sözleri yürek yaktı.

07.05.2024 23:33  Güncelleme: 23:38
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İstanbul Eyüpsultan'da Irak uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden özel lise müdürü İbrahim Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

ÖĞRENCİSİNİN SİLAHLA VURDUĞU OKUL MÜDÜRÜNDEN ACI HABER

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede Irak uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
İbrahim Oktugan

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaldırıldığı hastanede Oktugan'ın hayatını kaybetmesi, başta yakınları olmak üzere mesai arkadaşı öğretmenleri derinden üzdü. Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerin önünde yaptığı konuşma ise ortaya çıktı.

"ÖĞRETMENLERİME HEP SAYGI DUYDUM"

Oktugan'ın, "Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır; saygı. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Öğretmenlerime hep saygı duydum, öğretmenlerime de hep saygı duyulmasını istedim. Bunun nişanesi olarak da huzurunuzda, bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü tek tek kutluyorum." ifadelerini kullanması yürekleri yaktı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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