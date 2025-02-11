Öğretmen, 8 yaşındaki kız öğrencisini bıçaklayarak öldürdü

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Güney Kore'de sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun okulunda bir öğretmen tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

İddia edilen olay Seo Bölgesi'nde gerçekleşti. Kızları okuldaki resim dersine gelmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis okula sevk edildi ve görsel-işitsel odanın ikinci katında bıçak yaraları olan iki kişiyi buldu. Biri kız çocuğu, diğeri öğretmendi.

Yetkililere göre, küçük kız bilicini kaybetmişhalde bulundu ve acilen hastaneye kaldırıldı ancak kısa bir süre sonra trajik bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı.

40 yaşındaki öğretmen, boynunda ve kolunda bıçak yaraları ile yakında bulundu. Öğretmen yaralarının tedavisi için ameliyata alındı ve polis, bıçak yaralarını kendisinin oluşturmuş göründüğünü belirtti.

Yerel haber ajansı Yonhap, öğretmenin bıçaklamayı itiraf ettiğini bildirdi.

Yerel medyaya göre, şüpheli bir süre izinde olduktan sonra yeni dönmüş tam zamanlı bir öğretmendi. Polis, öğretmenin çocukla bilinen herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Polis, öğretmen ameliyattan iyileştikten sonra bu korkunç bıçaklama olayının arkasındaki motivasyonları araştırmayı planladıklarını belirtti.

Daejeon eğitim yetkilileri, ilkokulun Salı günü kapalı olacağını doğruladı.

Resmi istatistiklere göre, Güney Kore genellikle çok güvenli bir ülkedir; 2021'de her 100.000 kişide 1.3 olan cinayet oranı, küresel ortalama olan her 100.000 kişide 6 cinayet ölümünün çok altındadır.

Ancak ülke, 2023 yılında birkaç bıçaklama olayı da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli şiddet suçu olayına tanık oldu.