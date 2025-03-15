Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde yer alan Hürriyet İlkokulu'nda dehşet yaşandı. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen M.E. (42) okul çıkışı sınıf öğretmeni S.A.F. isimli kadın öğretmene saldırdı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADI

Saldırgan önce yumruk attığı öğretmeni daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaralı öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.