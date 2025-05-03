Trafikte çocukların hayatını tehlikeye atan okul servis şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika
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Trafikte çocukların hayatını tehlikeye atan okul servis şoförlerine ceza yağdı

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Esenyurt'ta okul servis şoförlerinin tehlikeli bir şekilde araç kullanarak öğrencilerin canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur" dedi. Araçları trafikten men edilen ve sürücü belgeleri iptal edilen servis şoförlerine toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

03.05.2025 09:44
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Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine ilerleyen iki okul servisi minibüsünün şoförleri, şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kırdı. Hem araçtakilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan servis şoförlerine, arkadan gelen sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Daha sonra yollarına devam eden servis araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

ŞOFÖRLERE CEZA YAĞDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülere ilişkin, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur!" dedi. Okul servisi şoförleri O.S. ve M.E.T'nin Sanal Trafik Devriyeleri tarafından yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumsuz sürücülerin; sürücü belgeleri iptal edilmiş, araçlar trafikten men edilmiş, Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca; Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez"

Trafikte çocukların hayatını tehlikeye atan okul servis şoförlerine ceza yağdı

İçişleri Bakanı, Esenyurt, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte çocukların hayatını tehlikeye atan okul servis şoförlerine ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 033248:
    Çocukların hayatını tehlikeye atmışsa önce 1 hafta içeride yatıracaksın, sonra ceza mı kesiyosun, meslekten men mi ediyosun napıyosan yap. 10 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Çocukların hayatını tehlikeye atan bir servis şoförü varsa ona kesilecek en büyük ceza okul servisliğinden men etmektir...Yarın birinin çocukları hayatlarını kaybettiğinde sizin kestiğiniz cezalar o çocukları geri getirmez!!! 6 0 Yanıtla
  • musa çelik:
    Kardeşim topyekuun zan altında bırakmaktan vazgeçin artık bunun daha zorunlu olan l plakası bile yok zaten okul servisi çekmemesi gerekiyor niye kimse bu taraftan bakmıyor olaya 3 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çoğu eşkiya, taksi şoförlerini geçtiler, sıkıya gelincede geç kaldım vb bahaneler, hiçbir bahane sizi trafik magandası olmanıza müsade etmez. 3 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Fikir cok.kim cıkarıp uygulayacak.sorunlar devam 1 0 Yanıtla
  • 199596-Ud:
    bunlar bitmez çünkü eğitim yok Allah sıfır 0 0 Yanıtla
  • 199596-Ud:
    bunlar bir tek deil çok var piyasada,gizli trafik ekipi oluşturun sıradan vatandaş gibi,altlarına eski model araç verin yakalarına gizli kamera bakın neler var neler 0 0 Yanıtla
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