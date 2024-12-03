İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü izleyenlere pes dedirtti. Çınar Mahallesi'ndeki RTE Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında park eden bir okul taşıtında kayda alınan görüntüde servis şoförünün araç içerisinde mastürbasyon yaptığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Okul servisinde iğrenç olay! Bu sapığa çocuklarımızı emanet ediyoruz - Son Dakika
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