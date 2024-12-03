Okul servisinde iğrenç olay! Bu sapığa çocuklarımızı emanet ediyoruz

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Küçük kızın bağırsağından çıkanlar da sayısı da doktorları şaşkına çevirdi

AVM\'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü izleyenlere pes dedirtti. Çınar Mahallesi'ndeki RTE Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında park eden bir okul taşıtında kayda alınan görüntüde servis şoförünün araç içerisinde mastürbasyon yaptığı görüldü.