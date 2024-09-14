Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı - Son Dakika
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Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı

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Bir okulda çekilen görüntülerde öğrencilerden binin önünde oturan arkadaşına el hareketi yaptığı görülüyor. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan öğrencinin "Hoca neye güldüğümüzü sormuştur" notunu düşmesi dikkat çekti.

14.09.2024 11:52
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir öğrencinin önünde oturan arkadaşına yaptığı el hareketi büyük tartışma yarattı.

Görüntülerde öğrencilerden birinin ders esnasında uyukladığı, arkasında oturan öğrencinin de ona el hareketi yaptığı görülüyor. O anları kayda alan öğrenci videoyu "Hoca neye güldüğümüzü sormuştur" notuyla paylaştı.

Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı

3-sayfa, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (38)

  • Abdullah Kara: Tek kurtuluş İslamın tavsiye ettiği,eğitimdir..bu video karma eğitimin sonuçlarıdır.. 434 164 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Bu gençlikten, gelecek bekle. Vatan, millet müdafaası bekle. Bunlardan ülke geleceğini omuzlarında taşıyacak evlatlar yetiştirmesini bekle… 399 20 Yanıtla
  • null: Karma eğitimin meyveleri bunlar,ne bekliyordunuz,sanki ilkkez oluyormuş gibi tepki vermek niye.. 232 108 Yanıtla
  • Mehmet Öztekin: yeni nesil gümbür gümbür geliyo (!) 236 32 Yanıtla
  • Çelikk: Kızın Hoşuna Gider 61 160 Yanıtla
  • Murat Ceylan: Dersten başka herşeye aklılları çalışıyor. 181 11 Yanıtla
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  • serkan tenekeci: Tam da bunu niye haber yapiyorlar 38 15 Yanıtla
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