Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri - Son Dakika
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Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

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Diyarbakır Bağlar'da iki gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor. Olay yerinde bulunan terlikle küçük kızın ayak numarası uyuşmuyor. Herkes arama çalışmalarından gelecek güzel haberi beklerken minik Narin'in son görüntüleri de ortaya çıktı.

23.08.2024 16:32
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in babası Arif Güran, "Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler" dedi.

KURS ÇIKIŞI EVE DÖNMEDİ

Olay, 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

EKİPLER HER YERDE NARİN'İ ARIYOR

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personelinin görev aldığı çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

YOL KENARINDA TERLİK BULUNDU

Arama çalışmalarından dün gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

"AYNI TERLİK AMA KIZIMIN TERLİĞİ DEĞİL"

Kızı Narin'in kendilerinden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Arif Güran, "Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği değil. Kızımı gören, duyan ve bilen Allah rızası için haber versin. Benim kızım akıllı bir kızdır, izinsiz bir yere gitmez. Allah herkesten razı olsun, devletin eksikliğini vermesin. Devlet şu an elinden gelen imkanın daha fazlasını yapıyor. Bir baba, akraba, ağabey gibi destek veriyor ve yardımcı oluyor" dedi.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR

Kızının kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıkıp eve doğru geldiğini kaydeden Güran, okulun güvenlik kamerasından eve doğru geldiğinin görüldüğünü belirtti.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

ANNE: BULUNAN TERLİK KÜÇÜK

Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulundu. Anne Güran, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti" şeklinde konuştu.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada, Narin'in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki Narin\'in son görüntüleri

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Son Dakika 3.Sayfa Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Galatasaray 1905: inşallah bir an önce bulunur bu güzel kizimiz 89 0 Yanıtla
  • ahmet ak: Rabbim kötülüklere karşı korusun.okuduğu kuran onu feraha ulaştırsın inşallah. 63 2 Yanıtla
  • Ferhat boş eser: İnşallah sağ salim bulunur. 38 1 Yanıtla
  • Murat Zor: eve doğru geldiği görüntü varsa kesin yakın biridir çocuğu alıkoyan. İDAMMMM 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Doğrucuk: Bu ülkeye idam gelmediği sürece bu vakalar bitmez, tek çare idam idam idam. 21 1 Yanıtla
  • Ankara null: afganlar kacirmistir 9 11 Yanıtla
  • Seyithan Koç: inşallah sağ bulunur ALLAH onu korusun eve doğru gitmişse yol güzergahındaki evlerden biri onu alı koymuştur derhal bütün evler titiz bir şekilde aranması gerekir ALLAH onu korusun inşallah sağ bulunur cok üzüldüm minik kızımıza 14 0 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: küçük terlik kimin?.Aileden biri çıkacak gibi.14-15 yaşlarında erkek aile bireyi ya da erişkin biri 13 0 Yanıtla
  • YoH null: derhal aramalar artırılmalı ve bulunmalı 9 1 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: küçük terlik kimin?Kötü bir duygu ama.Aileden çıkmaz inşallah.Hani böyle bir vaka olmuştu.14-15 yaşındaki kuzen çıkmıştı. Allah göstermesin 8 0 Yanıtla
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