Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı - Son Dakika
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Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

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İstanbul 'ta 2 araç sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya otomobillerde bulunan kadın ve çocuklar da dahil oldu. Bir çocuğun babasının bacağına sarılarak kavgayı engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

07.03.2025 15:11  Güncelleme: 15:39
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Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi. Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı.

KADIN VE ÇOCUK DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu. Sürücülerden biri aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

KAVGA NEDENİYLE TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

TRAFİK AKSADI

Kavga nedeniyle, trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı
Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı
Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

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Son Dakika 3.Sayfa Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 78908900:
    "Araç dan inip kavgs yapanlara ağır ceza uygulanacak " denmişti .Buyurun uygulayın örnek olsun .. 9 0 Yanıtla
  • 6490203:
    yine olan çocuğa oldu ne kadar korktu kim bilir 6 0 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    video yayınlamak yerine foto yayınlamışlar çünkü tr milletinin hassas psikolojisi uf olur afrikada bin kışı ölüyor bir olayda haberimiz yok ama beren saatin tatile gitmesi son dakika gerçekler yayınlanamaz gerçek yayınlanmasın diy 0 0 Yanıtla
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