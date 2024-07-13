Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu

Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu

New York'ta 82 yaşındaki bir kadın, yanlışlıkla ölü ilan edilip ceset torbasına konulduktan sonra cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu. Kadın, bir gün sonra hastanede vefat etti. Oğulları, bakım evi ve cenaze evi aleyhine ihmal ve yanlış ölüm nedeniyle dava açtı. Aile, bu hatanın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istiyor ve olayın bakımevlerinde yaşlı ihmali sorununa işaret ettiğini belirtiyor.

13.07.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta Bir kadın, yanlışlıkla ölü ilan edilip ceset torbasına konulduktan sonra, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu. 82 yaşındaki Janet Balducci, Long Island'daki Water's Edge Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde yaşıyordu ve 4 Şubat 2023'te bir hemşire tarafından ölü ilan edilmişti. Ancak Casimir Cenaze Evi'nde bir çalışan onun hala nefes aldığını fark etti.

CANLI BULUNDUKTAN SONRAKİ GÜN ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan Janet, bir gün sonra vefat etti. Oğulları Robert ve Joseph Balducci, bakım evi ve cenaze evi aleyhine ihmal ve yanlış ölüm nedeniyle dava açtı.

Aile, Suffolk İlçe Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak bu hatanın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istiyor. Avukat Peter DeNoto, hemşirenin bir kişinin ölü olup olmadığını belirlemek için gereken kriterlere uyup uymadığını sorguluyor. Ayrıca, olayın bakımevlerinde yaşlı ihmali sorununa işaret ettiğini belirtti.

AİLE DAVA AÇTI

Dava, bakım evinin Janet'in derin ven trombozunu tedavi etmediğini iddia ediyor. Mahkeme belgeleri, Janet'in durumunun çalışanların ihmali nedeniyle kötüleştiğini öne sürüyor. Aile, bakım evine "aşırı ve korkunç davranışlar" nedeniyle tazminat davası açtı.

Janet'in öldüğü gün, dava New York Eyaleti Başsavcılığı ve Suffolk İlçe polisine bildirildi. Ancak aile, soruşturmaların hala devam ettiğini ve henüz bilgi almadıklarını belirtti.

Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 11:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement