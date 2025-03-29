Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı - Son Dakika
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Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı

Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı

Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu! Dilekçede ölüm tehditleri içeren ses kayıtlarının delil olarak sunulduğu iddia edildi.

29.03.2025 09:26
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52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bir süredir abisi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kardeşi Melek Kasap ile birlikte ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Ercan Deniz'in kendilerini ölümle tehdit ettiğine dair ses kayıtlarının bulunduğu iddia edildi.

"SENİ VURACAĞIM, BİR HAFTAN VAR!"

Sabah'ın haberine göre, şikâyet dilekçesinde Ercan Deniz'in, Özcan Deniz ve Melek Kasap'a ağır tehditlerde bulunduğu belirtilirken, en çarpıcı iddia ise ölüm tehditlerinin ses kayıtlarıyla delillendirilmesi oldu. Kayıtlarda, Ercan Deniz'in "Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!" gibi ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Ercan Deniz'in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtilerek, müvekkillerin ve ailelerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı. Dilekçede, Ercan Deniz'in öfkesinin günden güne arttığı, olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Şikâyet dilekçesinin devamında Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz'e yönelik hakaretler ve ağıza alınmayacak küfürler ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ercan Deniz'in tehdit ve hakaret içerikli ses kayıtlarında "Çocuğumun çocuğu or...pu olsun, karımı sen s... seni vuracağım" gibi cümlelerin sarf edildiği belirtilirken şikayet sonrası Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mossi :
    özetle hayatta biyere varamayan kıskanç bir kardeş ve yaptıkları 1 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Aile kavramını kaybetmiş toplumda olağan bir durum , Konu çıkar ilişkisine dayanırsa kardeş bildiğin kişnin aslında "KARINDAŞ" olduğu öğrenmiş olursunuz. 1 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Bırak kın bu magazin haberlerini başka işlere bakın öldüren adam bunu böyle arena'da söylemez gider yapar yok böyle bir şey karıştırmayın 0 0 Yanıtla
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