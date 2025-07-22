Ölüme neden olan kanında uyuşturucu çıkan sürücüye 'pişmanlık' indirimi - Son Dakika
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Ölüme neden olan kanında uyuşturucu çıkan sürücüye 'pişmanlık' indirimi

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Ölüme neden olan kanında uyuşturucu çıkan sürücüye \'pişmanlık\' indirimi
22.07.2025 10:20
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Ölüme neden olan kanında uyuşturucu çıkan sürücüye \'pişmanlık\' indirimi
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İzmir'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu etkisiyle trafik kazasına sebep olan ve bir kişinin ölümüne neden olan Türkay Pala'ya, kazadan sonra 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmesi sebebiyle indirim uygulanarak ceza, 17,5 yıla indirildi.

İzmir'in Menemen ilçesi Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat 2021'de Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, İsmet Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

Türkay Pala hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakim, sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' değil, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip, dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi de en ağır cezayı almasını istedi. 8 Ekim 2021'de sanık avukatının dilekçesine istinaden açılan duruşmada Türkay Pala için 100 bin lira kefalet istendi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ölüme neden olan kanında uyuşturucu çıkan sürücüye 'pişmanlık' indirimi

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI CÜMLESİ İNDİRİM SEBEBİ KABUL EDİLDİ'

Yargılama sürecinde Türkay Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanındaki maddelerin tedavi için kullandığı ilaçlar sebebinde olduğu yönünde savunma yaptı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden gelen yazıda Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin maddelerin suistimal edilen maddelerden olduğu, tedavi amaçlı olarak sadece ilgili uzman hekim tarafından yeşil reçeteye bağlı olarak yazılabildiği, bunun haricindeki reçetesiz kullanımların keyif alma, eğlence, uyuşturucu olarak değerlendirildiğinin bildirildiğinin belirtildiğine dair yazı dosyaya geldi.

Psikolojik destek gördüğünü belirten sanığın doktoru da dosyada tanık olarak yer aldı. Tanığın, tramadol etken maddesinin sanığın kullandığı ilaçların hiçbirinde olmadığını söylediği de belirtildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında karar çıktı. Bu ay görülen karar duruşmasında sanık, 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastının yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması sebebiyle indirim uygulanarak ceza, 17,5 yıla indirildi.

'ALINAN RAPORLAR SAVUNMALARLA UYUŞMADI'

Sanığa verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. Kararda sanığın savunmalarının dosya kapsamındaki delil durumu ile örtüşmediği, tanık beyanları ile doğrulanmadığı belirtildi. Mahkemede dinlenilen sanığın kız arkadaşının ortak çocuklarının velayet davası için aile mahkemesinde görülen davada sanığın uyuşturucu madde kullandığını açıkça beyan ettiği, bu dosyada ise uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği ancak aynı tanığın dosya kapsamına alınan mesaj kaydına göre vicdanen rahatsızlık duyduğunu, beyanını değiştirmek istediğini ifade ettiği söylediği kararda yer aldı. Kararda sanığın uyuşturucu madde kullandığına dair şüphenin bilimsel raporlarla kesinlik kazandığına vurgu yapıldı. Sanığın tedavisinde kullanılan ilaçların da incelenmesi için suretiyle defalarca fenni rapor aldırıldığı, rapor sonuçlarının da sanık savunması ile örtüşmediğinin altı çizildi.

'NETİCENİN MEYDANA GELMESİNDE KAYITSIZ KALDI'

Sanığın yağışlı havada 140-150 kilometre hız yapması ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanması nedeniyle sağlıklı bir şekilde araç kullanamayacağını ve kaza yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesine rağmen sonucu kabullenerek aracı yağışlı havada yüksek hızda ve uyuşturucunun etkisi altında kullandığı, bu nedenle olası kast ile hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Sanığın uyuşturucu madde etkisi altındayken kara yollarındaki azami hız sınırlarının üstünde kaygan yolda sevk ve idaresindeki araç ile Güzelküçük'ün aracına arkadan çarparak ölümüne neden olduğu; kan ve idrarında tespit edilen uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilen maddeler nedeniyle sanığın eyleminin basit taksir/bilinçli taksir boyutunu aştığı, bu şekilde öngörülebilir muhtemel neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalan sanığın, 'Olası kast ile öldürme' suçunu işlediği vurgulandı.

Güvenlik, 3-sayfa, Menemen, trafik, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölüme neden olan kanında uyuşturucu çıkan sürücüye 'pişmanlık' indirimi - Son Dakika

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