İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek için şart koştu.
Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan anne Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu belirterek "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın" dedi.
Eylem Tok, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" yanıtını verdi.
Yazar Eylem Tok, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran anne Türkiye'ye dönmek için şart koştu - Son Dakika
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Rus ordusu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Odessa ziyareti sırasında kente düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Miçotakis, saldırıdan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek iş birliği çağrısında bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları parçalandı. Olay sonucunda bankamatikler hizmet veremez hale geldi ve polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen ekipleriyle kadınlarla buluşarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında bilgiler verirken, erkeklerle de temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak. Kılıçdaroğlu'na 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bursa'da bir kadın, eski nişanlısıyla karşılaşması üzerine KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek eski nişanlıyı yakaladı.
Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla iletişime geçen ve kapora talep eden 12 şüpheli gözaltına alındı. 65 vatandaşı 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul'da Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda birçok silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada dosya mütalaaya gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada, mahkeme duruşmayı erteledi ve mütalaayı hazırlaması için savcıya gönderdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)