Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı - Son Dakika
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Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

Küçükçekmece Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görevli 6 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri serbest bırakılırken, diğer denetim amiri adliyeye sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

30.08.2024 14:15
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Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.Ölümlü kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş, D.M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

METROBÜSTE CAN PAZARI YAŞANMIŞTI

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmişt, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin görüntülerde çarpışma anında araç içinde ve dışında adeta can pazarının yaşandığı kaydedilmişti.

Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı
Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı

3-sayfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı - Son Dakika
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