"Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü - Son Dakika
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3.Sayfa

"Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü

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Son günlerde birçok billboardda yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri vatandaşların dikkatinden kaçmazken olayın sırrı da kısa sürede çözüldü. Afişlerin TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu öğrenildi.

18.12.2024 09:01
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Birçok büyükşehirde reklam panolarına asılan ve sosyal medyada gençten yaşlıya herkesin dikkatini çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin gizemi nihayet çözüldü.

YAKIN ZAMANDA YAYINA GİRECEK

TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu ortaya çıkan bu afişler, sosyal medya ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Afişlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bu tarz bir mesajın çok ani ve açıklamasız biçimde sunulmasına tepki gösterdi. Kullanıcılardan biri, "Kafamızı kaldırıyoruz ve kocaman harflerle bu soru… Psikolojimiz bozuldu" ifadelerini kullanarak afişlerin etkisini eleştirdi.

'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Bir başka kullanıcı ise, afişlerin altında herhangi bir imza ya da açıklamanın bulunmamasını öne çıkararak, "Bir kampanya yapılıyor ama ne için olduğuna dair tek bir ipucu yok. Çok rahatsız edici" yorumunda bulundu.

'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

DİZİ ÖLÜM VE SONRASINDAKİ RİTÜELLERİ KONU ALIYOR

Sosyal medyada uzun süre devam eden spekülasyonların ardından, afişlerin TRT'nin yeni dizisi Gassal'ın tanıtım kampanyasına ait olduğu anlaşıldı. Gassal, ölüm ve sonrasındaki ritüelleri konu alarak farklı bir hikaye anlatımıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü

Kültür Sanat, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Durmaz:
    saçmalık. diziniz batsın. bunu okuyan çocukların psikolojisini düşünmeyen muhteşem devletimiz nasıl olmuşta bu ilanlara izin vermiş anlamak mümkün değil. 47 26 Yanıtla
  • Metin Kaya:
    Kaçınılmaz son görününce rahatsızlık neye yarar 48 9 Yanıtla
  • ismail Güngör:
    Bülent Ersoy yıkayacak 45 4 Yanıtla
  • yasir çergel !:
    Agizlarin tadını kaçıran ölümü çok hatırlayın. 33 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akp nin gündem değistirme oyunlari 12 18 Yanıtla
  • Aysun Özcan:
    ben öldükden sonra ,isterse kıyamet kopsun umurumdamı olacak. 19 11 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Güzel tanıtım 16 5 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Ülke olarak psikopata bağladık Allah sonumuzu hayır etsin 13 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    TRT yine zoru başarmış,bravo ihtiyacimiz olan diziydi , 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Akkoca:
    Pamukta var şimdi işin ucunda parmak silikon cikmiş son zamanlarda ölmesemmi diyorum. 7 2 Yanıtla
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