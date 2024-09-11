Önce dükkanının önüne park eden araca çarptı sonra özür diledi

3.Sayfa

Antalya'da bir esnaf, dükkanının önüne park eden başka bir aracı görünce öfkelendi. Kendi aracıyla manevra yaparak park halindeki diğer bir araca çarptı.

"YANLIŞLIKLA OLDU, ÖZÜR DİLERİM"

Çarpmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Esnaf ardından, hiçbir şey olmamış gibi araçtan inerek dükkanına yöneldi. Saniyeler önce araca bilerek çarpmamış gibi dükkanına girerek çevredeki vatandaşlara "Kaydım yanlışlıkla oldu, bütün masraflarını öderim abi hiç sorun yok. Hata bende özür diliyorum. Ben şuraya girecektim yemin ediyorum çok özür diliyorum " şeklinde açıklama yaptı. Çevredekiler "Terbiyesizlik bu başka bir şey değil" diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak, "Ben inandım abiye", "Yanlışlıkla da olsa hasar hasardır", "Katen mala zarar verme suçu bu" yorumları aldı.