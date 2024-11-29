Osmaniye Deprem Davasında Eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye Deprem Davasında Eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü Tahliye Edildi

Osmaniye Deprem Davasında Eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü Tahliye Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de 105 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Bilge Sitesi davasında, tutuklu eski belediye başkanı Kadir Kara ve İmar Müdürü Sevinç Ayşe A. yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. Davanın karar duruşması 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

29.11.2024 21:36  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 27 Kasım'da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N.'nin de 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın 6'ncı duruşması 27 Kasım Çarşamba günü görüldü.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen tutuksuz sanıklar Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Heyet, tutuklu yargılanan sanıklar Haluk Koç ve Ayhan Gedik'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.'nın tutuklanmasına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı ile Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.'nın tahliyelerine karar verdi. Davada Haluk Koç ve Ayhan Gedik olmak üzere 2 tutuklu sanık kaldı.

Davanın karar duruşması 18 Aralık'ta yapılacak - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kadir Kara, Politika, osmaniye, 3-sayfa, Deprem, Aralık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye Deprem Davasında Eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:12:07. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye Deprem Davasında Eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.