Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı, vatandaşlar kurtarılabilir miydi? - Son Dakika
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Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı, vatandaşlar kurtarılabilir miydi?

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Bolu'daki otelde çıkan yangında işletmede bulunan otel çalışanı Tuni Urhan, ''Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu'' dedi.

29.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:20
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Bolu'daki yangında küle dönen Grand Kartal Otel'deki işletmede bulunan otel çalışanı Tuni Urhan, yangın anında yaşadıklarını anlattı.

"YANGIN DAHA ERKEN ÇIKTI"

Urhan, "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu. Mutfakla restoranın birbirine geçişi var. Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu. Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4'üncü kattan 6'ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. 'Yardım edin', 'Kimse yok mu' 'Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu' diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu" ifadelerini kullandı.

"YANIYORUZ ÇIKIN HEMEN"

Oteldeki babasını telefonla arayıp uyardığını belirten Urhan, "Babama ulaştım 'Yanıyoruz çıkın hemen' dedim. Onlar 3'üncü katta kalıyorlar. Yangından haberiniz yok mu dedim, 'Yok' dedi. 5 dakika sonra babamı tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. 'Ne pantolonu hemen çıkın' dedim. Babam odada beş kişi kalıyorlar. Bir tanesi çamaşırhanenin şefi ve orada çalışan insanlar. Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi yok" dedi.

'YANGIN ALARMLARI ODADA MÜŞTERİLER SİGARA İÇTİĞİ İÇİN KAPALIYDI'

Yangının kızgın yağdan çıktığını öğrendiklerini söyleyen Tuni Urhan, "Suyla söndürmeye çalışıyorlar. Bacalar tıkalı olduğu için donmuş yağlar alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi" diye konuştu.

Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı, vatandaşlar kurtarılabilir miydi?

Haberler.com Özel, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı, vatandaşlar kurtarılabilir miydi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Reis 13:
    gündem otel evet arkadaşlar.kimse iktidarın beceriksizligini konuşmasın. 80 55 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ORMAN YANGIN HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLEBİLİRDİ AMA EDİLMEDİ 0 0
    Bahiddin Tölegen:
    iktidarla Ne alakası var şartlanmış insanlar bir tarafınız ıslansa iktidardan Bileceksiniz 0 0
  • Zafer musaboğlu:
    Bu yangın sıradan bir yangın değil Hükümet düşmanlarının planladığı bir yangın 12 100 Yanıtla
    Hakan Şahin:
    bravo iyi bilmişsiniz kesin dış güçlerin işi ?? 0 0
  • Oooo:
    Otel müdürü Zeki denilen kişi uyandırmayın demek yerine tüm personeli yatanları uyandırmak için sevketseydi can kaybı bile olmazdı belki. Konyada bina çökmeden önce binayı boşaltan Suriyeli kahramanla arasındaki fark! 44 2 Yanıtla
  • Ali Alp U.:
    yordu artik su isi hala gundemde tutmaniz ... o onu dedi bu bunu giden 80 kisi birakin millet acisini gomsun artik 7 35 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Yangın saat 03.00 da çıkmış yarım saat yangını söndürmek için uğraşmışlar ve kimseye haber vermemişler. Saat 03:30 da itfaiyeye haber vermişler. İtfaiye 04:24 de müdahale edebilmiş. Yani İtfaiye geldiğinde o 78 can zaten kaybedilmiş oluyor. Otel müdürü personelin tamamını misafirleri uyandırıp tahliye etmeleri yerine yarısını mutfağa yarısını da otoparka araba kurtarmaya göndermiş. Yazıklar olsun size Mal insan canından daha önemli demekki sizin için. 34 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Canın derdine düsen yok Millet mal peşinde ( Arabaları çekin) 23 0 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Adana hilton da kalmak için rezervasyon yaptırırken sordular sigara içiyor musunuz diye.sigara içiyorum deyince odada sigara içebilir odaya verdiler güya. Tabi anladım yangın alarmı by pass edilmiş. Bence bu otelde de yangın alarmını kapatmışlar. 2.si bu yanan otelde hiç mi kamera yok. Kamera kayıtlarını niye vermiyorlar. Cihaz yansa bile kurtalilabiliyor 16 2 Yanıtla
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