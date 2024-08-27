Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı - Son Dakika
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Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı

Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı

İngiliz anne Rara Armstrong, İspanya tatilinde otel çalışanının tacizine uğradı. Şüphelenince kurduğu gizli kamerayla, resepsiyonistin odasına girip iç çamaşırını çaldığını kaydetti. Çalışan işten çıkarıldı fakat Armstrong, polis raporu olmadığından tazminat alamadı. Bu olay, otel güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında farkındalık yarattı. Armstrong, benzer durumları yaşayan kadınları hemen şikayette bulunmaları konusunda uyarıyor.

27.08.2024 14:22
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Benidorm'da yaşanan bu rahatsız edici olay, İngiliz anne Rara Armstrong'un tatilini kabusa çevirdi. 11 yaşındaki oğluyla birlikte İspanya'ya giden Armstrong, otel resepsiyonistinin uygunsuz davranışlarıyla karşılaştı.

Armstrong, odaya bırakılan bir şişe prosecco sonrası şüphelenerek gizli kamera kurdu. Görüntülerde, resepsiyonistin odaya gizlice girdiği, çamaşır torbasını karıştırdığı ve bir iç çamaşırını koklayıp cebine koyduğu açıkça görülüyor. Bu "gerçeküstü" olay, Armstrong'u derinden etkiledi.

Olay sonrası Armstrong, otele ve seyahat şirketi LoveHolidays'e şikayette bulundu. Otel çalışanı hemen işten çıkarıldı, ancak Armstrong polis raporu olmadığı için tazminat alamadı. LoveHolidays, olayın tatil sırasında bildirilmemesi nedeniyle yardımcı olamadıklarını belirtti.

Bu deneyim, Armstrong'u diğer kadınları uyarma konusunda harekete geçirdi. Benzer durumlarla karşılaşan kadınlara, hemen şikayette bulunmalarını ve gerektiğinde kamera kullanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, otel güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini vurguluyor.

Olay, turizm sektöründe çalışan personelin davranışları ve otellerin güvenlik önlemleri konusunda tartışmalara yol açtı. Armstrong'un yaşadıkları, tatilcilerin kişisel güvenlikleri konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı
Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı
Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı
Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı

Birleşik Krallık, İspanya, 3-sayfa, Dünya, Güvenlik, Hukuk, Turizm, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat: maşallah kurbanlık dana gibi. hisseye 7 kişi rahat girer 10 0 Yanıtla
  • Ertas Muammer: Ferhat bu durumu nasıl yorumlar çok merak ediyorum! :) 7 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: köfte:)) 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı - Son Dakika
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