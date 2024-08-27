Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı

3.Sayfa

Benidorm'da yaşanan bu rahatsız edici olay, İngiliz anne Rara Armstrong'un tatilini kabusa çevirdi. 11 yaşındaki oğluyla birlikte İspanya'ya giden Armstrong, otel resepsiyonistinin uygunsuz davranışlarıyla karşılaştı.

Armstrong, odaya bırakılan bir şişe prosecco sonrası şüphelenerek gizli kamera kurdu. Görüntülerde, resepsiyonistin odaya gizlice girdiği, çamaşır torbasını karıştırdığı ve bir iç çamaşırını koklayıp cebine koyduğu açıkça görülüyor. Bu "gerçeküstü" olay, Armstrong'u derinden etkiledi.

Olay sonrası Armstrong, otele ve seyahat şirketi LoveHolidays'e şikayette bulundu. Otel çalışanı hemen işten çıkarıldı, ancak Armstrong polis raporu olmadığı için tazminat alamadı. LoveHolidays, olayın tatil sırasında bildirilmemesi nedeniyle yardımcı olamadıklarını belirtti.

Bu deneyim, Armstrong'u diğer kadınları uyarma konusunda harekete geçirdi. Benzer durumlarla karşılaşan kadınlara, hemen şikayette bulunmalarını ve gerektiğinde kamera kullanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, otel güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini vurguluyor.

Olay, turizm sektöründe çalışan personelin davranışları ve otellerin güvenlik önlemleri konusunda tartışmalara yol açtı. Armstrong'un yaşadıkları, tatilcilerin kişisel güvenlikleri konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi.