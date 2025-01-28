Otel müdüründen skandal talimat: Kimseye haber vermeyin - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otel müdüründen skandal talimat: Kimseye haber vermeyin

Otel müdüründen skandal talimat: Kimseye haber vermeyin

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili soruşturma devam ederken otel çalışanı Tuni Burhan'ın canlı yayında anlattıkları dinleyen herkesi isyan ettirdi. Otel müdürünün "Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz" talimatı verdiğini belirten Burhan, yönetimin daha sonra ise yangının bütün oteli sarmasını seyrettiğini söyledi.

28.01.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili soruşturma günden güne derinleşirken CNN Türk canlı yayınına katılan otel çalışanı Tuni Burhan'dan çarpıcı iddialar geldi.

CANLI YAYINDA ÇARPICI İDDİA

Otel sahibi Halit Ergül'ün müdüre "Kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz" talimatı verdiğini belirten Burhan otel yönetiminin daha sonra her yeri saran yangını yalnızca izlemekle yetindiğini söyledi.

"BİZ ÇIKARKEN ÜZERİMİZDE PATLAMA OLDU"

Tuni Burhan'ın anlattıkları şu şekilde; "Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi. Pijamalarla çıktık. Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü. Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.

"OTEL MÜDÜRÜNE TALİMAT GELİYOR"

Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor. Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin' diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz'a talimat veriyor.

"PERSONELİN KULLANDIĞI ASANSÖRE KIRMIZI ETİKET YAPIŞTIRILDI"

Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Çok uyuyor bu senaryo. Otelin her yerinde elektrik çarpıyor. Asansör kapılarından, mini bardan, müşterilerim bıraktığı saç maşası, kurutma makinesinden elektrik çarpıyordu. Personel 'her yerden elektrik çarpıyor' diyor. Otel Allah'a emanet devam ediyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. 'Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' demekti bu. Ama biz 12 Aralık'ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel 'bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu' diyordu."

Halit Ergül, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel müdüründen skandal talimat: Kimseye haber vermeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Otel müdüründen skandal talimat: Kimseye haber vermeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.