Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı

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17 yaşındaki otizmli Hüseyin Timuçin geçtiğimiz günlerde geçici olarak teslim edildiği İstanbul'daki özel bir bakımevinde açlıktan ölmüştü. Adli tıp raporunda da açlıktan öldüğü tespit edilen Hüseyin Timuçin'in vücudunda çok sayıda yara izine de rastlanmıştı.

BAKIMEVİNDE YİNE BİR SKANDAL

Timuçin'in hayatını kaybettiği İstanbul'daki özel bakımevinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Gazeteci Kayhan Ayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde otizmli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevliden birinin ağzını kapattığı görüldü.

"YÜZÜNDE, KAFASINDA ÇOK CİDDİ YARALAR VARDI"

Ortaya çıkan görüntüler 17 yaşında açlıktan ölen Hüseyin Timuçin'in ailesinin avukatının yaptığı "Çocuğun yüzünde, gözünde, hatta kafasında çok ciddi izler var, yaralar var" sözlerini akıllara getirdi.

"FOTOĞRAFLARDA DARP İZLERİ VARDI"

Timuçin'in ailesi de yoğun bakımda doktorun isteği üzerine çektikleri fotoğraflarda darp izlerine rastlandığını söylemişti. Gazeteci Kayhan Ayhan yaşanan skandalla ilgili paylaşımı ise şu şekilde;