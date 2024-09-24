Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde yüzde 95 otizmli 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin'in açlıktan hayatını kaybettiği İstanbul'daki özel bir bakımevinde yeni bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. İnternete düşen görüntülerde otizmli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevliden birinin ağzını kapattığı görülüyor.

24.09.2024 11:11
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17 yaşındaki otizmli Hüseyin Timuçin geçtiğimiz günlerde geçici olarak teslim edildiği İstanbul'daki özel bir bakımevinde açlıktan ölmüştü. Adli tıp raporunda da açlıktan öldüğü tespit edilen Hüseyin Timuçin'in vücudunda çok sayıda yara izine de rastlanmıştı.

BAKIMEVİNDE YİNE BİR SKANDAL

Timuçin'in hayatını kaybettiği İstanbul'daki özel bakımevinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Gazeteci Kayhan Ayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde otizmli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevliden birinin ağzını kapattığı görüldü.

"YÜZÜNDE, KAFASINDA ÇOK CİDDİ YARALAR VARDI"

Ortaya çıkan görüntüler 17 yaşında açlıktan ölen Hüseyin Timuçin'in ailesinin avukatının yaptığı "Çocuğun yüzünde, gözünde, hatta kafasında çok ciddi izler var, yaralar var" sözlerini akıllara getirdi.

"FOTOĞRAFLARDA DARP İZLERİ VARDI"

Timuçin'in ailesi de yoğun bakımda doktorun isteği üzerine çektikleri fotoğraflarda darp izlerine rastlandığını söylemişti. Gazeteci Kayhan Ayhan yaşanan skandalla ilgili paylaşımı ise şu şekilde;

Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı

İnsan Hakları, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kadir aytaç:
    yazıklar olsun vicdansızlar 81 0 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Ne oluyo ne oluyor bu insanlara ne olur artık kendinize gelin korkunc otesıne dondu haberler artık bu ısın sonu nuklere gıdıyor kendinize gelin 33 1 Yanıtla
  • sd asd:
    YAZIKLAR OLSUN!! NELER GÖRÜYORUZ! 20 0 Yanıtla
  • Ömer Tunç:
    nerede bakanlık müfettişleri niye kimse işini yapmıyor masa başında mı takılıyorlar niye denetim yok? 18 1 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    bidefadan bişe olmaz diye sosyal bakanlik tam denetim yapsa niceleri var niceleri 10 3 Yanıtla
  • Ramazan Erzik:
    Ayi cocuğa bakarak korkma ben insan deyilim boşuna demememiş yani bu devirde insandan korkacaksin. 5 0 Yanıtla
  • Yagmur Arslan:
    Devlet buraları denetlemiyor mu diye bir soru sormicam bile :( 4 1 Yanıtla
  • ihsan ertem:
    Devlet, aile, vicdan, denetim neredeydi? İnsanlığımızı kaybettik 3 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Yaslıların hali cokmu iyi hadi cocugu aile takip ediyor.bu ulke denetlemeyi denetlemeden kacamamayı dogru insan calıstırmak zorunda tutulmayı sosyal islerde ne zaman anlar.anlarmı.kagıt ustunde duzenlemeler degil islevsellik. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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