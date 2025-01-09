Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı - Son Dakika
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Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı

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Otobüs beklediği sırada yanına gelen kişinin tacizine uğrayan genç kız, o anları sosyal medya hesabından ''Türkiye'de bir kızın sıradan günü'' notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı.

09.01.2025 17:07
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Son dönemlerde yaşanan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde otobüs beklerken yanına gelen kişinin "Burada oturuyorum. Yardımcı olabilirim" şeklindeki teklifiyle neye uğradığını şaşıran genç bir kız var.

O anları kayda alıp " Türkiye'de bir kızın sıradan günü" notuyla sosyal medyadan paylaşan genç kızın gönderisinin altına "Harbiden şu ülkede kadın olmak zor", "İyi bari bir şey gelmemiş başına" şeklinde yorumlar yapıldı.

BAZILARI KARŞI ÇIKTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları da adamın kötü bir niyetinin olmadığını belirterek "Adam dümdüz yardım etmek istemiş" diyerek genç kızın olayı abarttığını belirtti.

Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Selim Kayisi:
    Videoyu izledim. bence gayet normal bir durum. ısrar falan etmemiş adam. yalnız olduğunu düşünüp yardım teklif etmiş. gel yatağa atam seni yafrum falan yok yani. 131 58 Yanıtla
    Serkan Ogur:
    ozaman senin ailenden birine falan boyle davranilsa hosgoreceksin yani 0 0
    Derman null:
    senin ailenden birine deseydi normal karşılar mısın... 0 0
  • Çelikk:
    Ay Kıyamam Çakma Kapalı 146 22 Yanıtla
    Fatih Yıldız:
    ananda kapalımı 0 0
    Derman null:
    açık kapalı ne fark eder sende yarım adamsın o zaman 0 0
  • Serkan Güngör:
    kimsenin kalbini bilemeyiz.. o yuzden bu goruntu ile buna taciz demek agir olur.. ne israr var ne tacize isaret edecek cumleler.. 84 4 Yanıtla
  • Derman null:
    Bir bayan yardım istemedikçe laf atamazsın kardeşim 54 31 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    ben sana yardım ederim olur mu ne istersen seni mutlu etmeye çalışırım. 0 0
  • Ferhat esmez:
    bu zamanda kimseye iyilik yapılmaz, hele böyle dengesizlere 76 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı - Son Dakika
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