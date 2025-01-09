Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı

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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Son dönemlerde yaşanan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde otobüs beklerken yanına gelen kişinin "Burada oturuyorum. Yardımcı olabilirim" şeklindeki teklifiyle neye uğradığını şaşıran genç bir kız var.

O anları kayda alıp " Türkiye'de bir kızın sıradan günü" notuyla sosyal medyadan paylaşan genç kızın gönderisinin altına "Harbiden şu ülkede kadın olmak zor", "İyi bari bir şey gelmemiş başına" şeklinde yorumlar yapıldı.

BAZILARI KARŞI ÇIKTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları da adamın kötü bir niyetinin olmadığını belirterek "Adam dümdüz yardım etmek istemiş" diyerek genç kızın olayı abarttığını belirtti.