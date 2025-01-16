Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı - Son Dakika
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Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

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Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firmasının yolculara ikramı sosyal medyada viral oldu. Klasik içecek ve atıştırmalık ikramlarının dışına çıkan firma, yolcularına çiğ köfte ikram etti. O anlara çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar "İkram dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.

16.01.2025 11:09
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firması, yolcularına klasik içecek ve atıştırmalık yerine çiğ köfte servisi yaptı.

O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada viral olan görüntülere yorum yağarken, bazı kullanıcılar "İkram dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.

Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Yakup Turgay:
    Tmmda marul yok nar eskisi yok sos yok?? 22 208 Yanıtla
  • veysel unlu:
    örf adetlete sahip çikmak gerek. helal olsun 87 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Birde teyipten sıra gecesi müziği calsalardi tam olurdu 72 5 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    olm ondan sonra o otobus nasil gidecek her kes cir cir olunca 36 29 Yanıtla
  • Fk:
    tebrikler firmaya 52 3 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    herke cir cir olur tabi yolda yenir mi bu herkese lazimlik gerek o zaman 17 23 Yanıtla
  • Reyyan:
    güzel adıyamanımın güzel insanları 31 3 Yanıtla
  • Ali Veli:
    kaptan ama benim acil tuvalete gitmem lazım. benzinlikte durur musunuz? 24 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    otobüste çiğ köfte ikramı büyük hata... 12 19 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Firma ismi neden vermiyorsunuz rekabet olsun 15 0 Yanıtla
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