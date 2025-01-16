Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firması, yolcularına klasik içecek ve atıştırmalık yerine çiğ köfte servisi yaptı.

O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada viral olan görüntülere yorum yağarken, bazı kullanıcılar "İkram dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.