Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası? - Son Dakika
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Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

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Kayseri'de otobüs şoförü eşini uğurlayan kadın, başka bir kadın yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı. Yolcu, şoför olan eşini öpen kadına "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi. Tartışma sırasında kadın, "Nikah defterini getireyim mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

18.04.2025 16:42
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Kayseri'de yaşanan olayda, toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlamak isteyen bir kadın, eşini öptüğü sırada başka bir yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı.

Otobüs hareket etmeden önce eşini uğurlamak için kısa bir vedalaşma yaşayan kadın, bu sırada otobüste bulunan başka bir kadın yolcunun tepkisiyle karşılaştı. Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi. Genç kadın ise "Kocam" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine yolcu, "Nereden kocanız?" diye sorgulamaya devam etti.

"ETİK Mİ YAPTIĞINIZ!"

Tartışma sırasında şoförün eşi, "Nikah defterini getireyim mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ancak tartışma burada da son bulmadı. Yolcu, "Etik mi yaptığınız?" diyerek tepkisini sürdürdü.

Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?
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Kayseri, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • mustafa uzun:
    Bir öpücüğe bile tahammül edemeyen insanların ülkesidir türkiye 244 104 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    ahlak utanma kalmamış insanlar azmış evde uğrla istediğiniz kadar bir birinizin yanağını koparan öpüşerek. 111 235 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Akşama kadar tiktok, Instagram ve shortta gezip milletin kızına ve kadınina bakanlar burda ahlak sahibi oluyor, yada sosyal medyada kendi ve yakınlarını paylaşmasina izin vermiyorlar. Allah'ın gazabından ve lanetinden korkun. Hak ve adalet için yazın. 13 4
  • Selim Kayisi:
    Yapmayın böyle şeyler. olan var olmayan var. kıskanırlar. Olmayan sonra böyle dellenir. 202 48 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Sokak ortasında sevişen gençlere, eşi vedalaşmak için yanağından öptüğündeki tepkiyi veriyorlar mı acaba? 168 32 Yanıtla
  • Aa:
    kocan olabilir biraz edep yahu edep 67 131 Yanıtla
    Özkan Özdemir:
    Sus 6 3
  • Deniz Gürbüz:
    Harbi insanlar kafayı yemiş yaaa eşinin yanağından öpüp vedalaşa bilir ne bar bunda bunlar hep akıllı telefondan sonra oldu eline tlf alan bir video yakalayayım da int atayım derdinde 150 22 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    arkadaş Allah dört duvarı neden yaratmış ..sokak ortasında sevişir gibi yılışık hareketli çiftlere bende kızıyorum . git evinde ne yaparsan yap . millete gösteriş budalalığı yapmanın bir mantığı yok. 72 74 Yanıtla
  • 7x0p0ck0p0***spam:
    abazan gibi yetiştirirseniz insanları böyle olur. 85 25 Yanıtla
  • Eda Aran:
    TOKALAŞIP ANAKTAN ÖPÜŞMEK ÇOK NORMAL NORMAL OLMAYAN, BUNU GİZLİCE VİDEOA ÇAKİP YAYINLAMAK BEN OLSAM SAVCILIGA GİZLİLİK İHLALİNDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURUM BİDE VİDEO ÇEKEN HAKLI OLDUGUNU SAVUNMASI DEHŞET VERİCİ SEVGİSİZLİK BÖYLE BİRŞEY 75 11 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    video çeken de ne kadar yokluktaysa adamı karısı yanağından öptü diye yaptığına bak! 69 9 Yanıtla
  • Murat Sert:
    evde öpüyonmu ne yaparsan yap.adamin alninda kocasidur mi yoziyor.öpmesin görev üzerinde. 22 44 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    git evinde ne kadar opuyorsan öp.. iyice fantezi yerine çevirdiniz ortalığı 19 37 Yanıtla
  • Khamet:
    Bunda ne var ya insan eşinden ayrılırken yanağını öper ölüm var kalım var kesin kıskanmışımdır bayan kocası onu hiç öpmüyorsa 36 12 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Doğan cüceloğlu nun sözleri aklıma geldi. "Yaşanmamış yaşamlar dünyadaki bütün savaşların ve kötülüklerin temelidir." 38 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Bakmasaydın neden izledin önüne baksaydın ozaman .Tamam ulu orta bazı şeyler yapılmamalı ama Video çekemek nedir. Pislik insanların mahremini çekip bir de yayınlamak nedir. ulu Allah kendisini reddenleri bile sabırla bekledi de o kulunu 40 yıl ifşa etmedi.Tövbe eden kullarını bağışlamış. Sen kimsin ki ahlak polisliğine soyundun . 11 6 Yanıtla
  • 1Belinay:
    yanagından da olsa otobüs şöforüsün milletin içinde olmaz ayıp bu arada millet sokakda sevişiyor yanaktan öpme normal geliyor insanlara 8 6 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    yahu arkadaşlar ne kadar artniyetli kötü düşünceli insanlarız ya ne olmuş adamı karısı öpmüş senimi öptü yani sen ,ne karışıyorsun seni ilgilendiren ne bu kafa ile yakında milletin yatakta özeline de karisacaksiniz 9 3 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Şoför abi yatak odamız tadilatta ayak üstü götürsün kocam bu yanlış bişey yapmıyor seniii yeyeceg seniii opecegimmm ayyy canimmm benimm senii yerimmm yeriimm 4 6 Yanıtla
  • Ömer ömer:
    İnsanın biraz farkı olur. 5 1 Yanıtla
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