Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

Kayseri'de yaşanan olayda, toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlamak isteyen bir kadın, eşini öptüğü sırada başka bir yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı.

Otobüs hareket etmeden önce eşini uğurlamak için kısa bir vedalaşma yaşayan kadın, bu sırada otobüste bulunan başka bir kadın yolcunun tepkisiyle karşılaştı. Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi. Genç kadın ise "Kocam" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine yolcu, "Nereden kocanız?" diye sorgulamaya devam etti.

"ETİK Mİ YAPTIĞINIZ!"

Tartışma sırasında şoförün eşi, "Nikah defterini getireyim mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ancak tartışma burada da son bulmadı. Yolcu, "Etik mi yaptığınız?" diyerek tepkisini sürdürdü.