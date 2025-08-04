Ülke basınında yer alan haberlere göre, olay polis açıklamalarıyla ortaya çıktı. Bir yolcunun, bagajların bulunduğu bölüme erişim talebinde bulunması üzerine şoför durumdan şüphelendi. Valizin kıpırdadığını fark eden şoför, hemen yetkililere haber verdi.
Polis, şoförün valizi açtığında içeride 2 yaşında bir kız çocuğu ile karşılaştığını belirtti. Küçük kızın, bulunduğu sırada aşırı sıcak nedeniyle terlediği, ancak sağlık kontrollerinde ciddi bir yaralanma tespit edilmediği ifade edildi.
Olayın ardından valizin sahibi olduğu belirlenen 27 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Zanlının, "kötü muamele" ve "ihmalkârlık" suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü - Son Dakika
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