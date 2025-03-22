Otobüsten yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Otobüsten yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi

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Antalya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız, araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası genç kızın yol saçılan eşyaları arasındaki nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu.

22.03.2025 08:39
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Muratpaşa Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

GENÇ KIZ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren K'nin (22) yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ceren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Otobüsten yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi

GERİYE YOLA SAÇILAN EŞYALARI KALDI

Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüsten yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
Otobüsten yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi

3-sayfa, Antalya, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüsten yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ferhat Ataş:
    ölümün nerden nasıl geleceği hiç belli değil Allah rahmet eylesin genç kardeşimize 43 0 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk üzüldüm allah aileye sabır versin büyük acı mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın eceli gelmiş. 26 0 Yanıtla
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