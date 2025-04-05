Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada - Son Dakika
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Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

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Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

05.04.2025 11:38
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Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazada gişelerden geçen tırın arkasından gelen 67 SF 722 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın altına girdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 3'ü kadın 4 kişi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği ve gişelerde bekleyen tırın altına girdiği görülüyor.

Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE INSANLARIN TOPLU OLARAK HAREKET ETMESINE SEBEB OLAN UZATILMIS BAYRAM TATILLERINE DERHAL SON VERMELIDIR. CENABI ALLAH 3 DEDIYSE BAYRAM 3 GÜNDÜR 110 23 Yanıtla
  • 008294:
    adam resmen intihar etmiş yazık günah Allah rahmet eylesin sevenlerine sabırlar versin Rabbim ???????? 67 2 Yanıtla
  • Apple User:
    gireceği gişeyi seçememiş terddüt var 12 42 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Resmen intihar etmişler Allah rahmet eylesin 42 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YA YOLA BAKMIYOR YA FREN TUTMUYOR 36 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Hiç frene basmamış yaa çok süratli gelmiş ve gireceği gişeyi secememis tereddütsüzlük var bide tabi yazık yaa Allah rahmet eylesin. 28 2 Yanıtla
  • Semih Öz:
    aynısı başıma geliyordu gişeden geçerken firenimin tutmadığını fark ettim. allahtan gişe boştu geçtim. zar zor durdurmuştum arabayı. umarım bu kazada aynısı olmamıştır çünki çok hızlı geliyor. Allah rahmet eylesin intihar gibi kaza 23 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    burda direk intihar edilmisaraba hiz kesmeden ve tereddut etmeden giriyor 22 2 Yanıtla
  • cengiz:
    Çok hızlı geliyor gişede yavaslamak lazım sonra önündeki gisedeki araba yavaş gidince şerit değişiyor bu seçenek daha kotu Allah rahmet eylesin 19 0 Yanıtla
  • Turan Özgök:
    Be mübarek eğer teknik bir arıza yada intihar değilse gişeye yaklaşıyorsun ister boş ister dolu olsun insan ayağını gazdan çeker, can taşıyorsun.Allah rahmet eylesin.Ailelerine sabırlar diliyorum. 18 1 Yanıtla
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