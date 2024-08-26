Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada

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Çin'de meydana gelen kazada anayoldan bir anda sağa dönen otomobile çarpan motosiklet alev aldı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

26.08.2024 17:43
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Korkunç kaza Çin'deki bir anayolda dün meydana geldi. Güvenlik şeridinden son sürat ilerleyen bir motosiklet sürücüsü anayoldan bir anda sağa dönen bir aracı fark edince durmaya çalıştı.

SÜRÜCÜ DİRİ DİRİ YANDI

Frene basan motosikletli bir türlü duramayınca resmen motorla birlikte uçtu. Araça arkadan çarpan motoisklet sürücüsü feci şekilde can verirken, dehşete düşüren görüntüler mobese kameralarına böyle yansıdı...

Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Murat: MOTORCU hatalı.!!! Müthiş süratli geliyor 9 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Koyun o zaman videoyu da görelim yaa 1 8 Yanıtla
  • Emir DİK: Reklamınızı **** sizin devamlı reklam basmışsınız millet haberde okuyamıyor 9 0 Yanıtla
  • Durmuş Görgülü: sanki araç sürücüsü bile bile motorluyu bekledi.. 1 5 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Yazık ya lütfen trafik kurallarına uyalım 2 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Motorlu hatalı tek teker üstü şov yapıyor 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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