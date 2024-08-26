Korkunç kaza Çin'deki bir anayolda dün meydana geldi. Güvenlik şeridinden son sürat ilerleyen bir motosiklet sürücüsü anayoldan bir anda sağa dönen bir aracı fark edince durmaya çalıştı.
Frene basan motosikletli bir türlü duramayınca resmen motorla birlikte uçtu. Araça arkadan çarpan motoisklet sürücüsü feci şekilde can verirken, dehşete düşüren görüntüler mobese kameralarına böyle yansıdı...
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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