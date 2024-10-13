Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika
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3.Sayfa

Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, park ederken otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen şahıs, çocuğun yakınları tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

13.10.2024 23:50  Güncelleme: 00:12
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Başkentte yaşanan korkunç olay, Sefa Ç.'nin otomobilini park ederken bir anlık dalgınlıkla bir çocuğun ayağını ezmesiyle başladı. Sefa Ç., ayağını ezdiği çocuğun yakınları ile yaşadığı arbedede feci şekilde can verdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park etmek için kaldırıma doğru yanaşan Sefa Ç, yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek ayağının üstünden geçti. Sürücü Sefa Ç. ile olay yerindeki çocuğun yakınları arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar arasında arbede yaşandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Sefa Ç., yaşanan kavgada çocuğun bir yakını tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sefa Ç.'yi gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Sefa Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgadan sonra kaçan 6 şüpheli, polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, öldürülen Sefa Ç.7nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Şüphelilerin karakoldaki sorgusu devam ediyor.

Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Orhan Özdemir:
    Ülkeye bak ne hale geldi millette akıl kalmadı sabır kalmadı devlete güven zaten kalmadı 78 11 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Kimse bilerek bir çocuğu ezmez ezende cezalandırılır. Kanunu siz koymaya kalkarsanız biri mezara 6 kişide en ağır cezadan yargılanmalı ibret olsun 78 4 Yanıtla
  • Ramo:
    çocuğuna sahip çıkmayanlar kavga çıkartıp insan öldürmeye gelince hep beraberler bu ülkenin vatandaşları iyice yoldan çıktı 57 0 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    Kimsenin ayarı ölçüsü kalmamış. Açık hava tımarhanesi ülke 44 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    oha yani oha. bu nasıl bir kin kendinize gelin ey millet 40 1 Yanıtla
  • Tarık:
    Ülke kaosa iç savaşa sürükleniyor ve birileri hala cebinin derdinde 27 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sincan Ankara'nın yüz karasıdır. Köyden göç etmişlerin, varoşların, kıroların mekanı. İyiki merkezden biraz uzakta kalıyor. 17 5 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    adı üstünde kaza. herkes burnundan soluyor ne yazık ki kimsenin kimseye tahammülünün kalmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. 18 1 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM:
    sokaklar mahkeme olmus adalet hemen uygulanmis, yazik adama ya 11 0 Yanıtla
  • aaaaa:
    dünyayı istila etmeyen uzaylıların da Allah belasını versin 8 0 Yanıtla
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