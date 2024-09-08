Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 24'e yükselirken, adli tıp ön raporundan da ilk detaylar gelmeye başladı. Rapora göre, Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

08.09.2024 22:31  Güncelleme: 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 1 9 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in otopsisinden ilk sonuçlar geldi. Adli tıp ön raporuna göre, küçük kızın boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu belirlendi.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ 19 GÜN SONRA BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

ADLİ TIP ÖN RAPORU: BOYNUNDA BOĞMA İZİ VAR

Küçük kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, detaylar da belli olmaya başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi." dedi.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığını ve 1 kişinin daha gözaltına alınarak soruşturmadaki gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SEBEP OLAN YA DA OLANLAR, ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAK"

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONUP DEREYE GETİRİLMİŞ"

Olaya ilişkin detayları veren Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

"ÜZERİNDE SON GÖRÜLDÜĞÜ KIYAFETLER VARDI"

Narin'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şunları söyledi: "Kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde görünen şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

"SUYUN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ"

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır" açıklaması yaptı.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürütmüştü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLMUŞTU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuş ancak ağabey kısa sürede serbest bırakılmıştı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememişti. Ağabey bunun üzerine serbest bırakılmıştı.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını göstermişti.

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" demişti. Bakan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı; "Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin\'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Otopsi, Bağlar, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Yiğit: Devlet söylenmeyecek şeyler var dememeli ucu nereye dokunursa dokunsun gerekeni yapmalı siyasi menfaat için bile olsa 449 14 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Ailenin tüm bireyleri zanlı olarak göz altına alındığına göre bu melek bu çirkef ailenin neyine şahit oldu acaba? Ya da ufacık yavruyu bu kadar vahşice öldürmeye iten nasıl bir psikoloji. 351 14 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Bu çocuk aradaki 4 gün nerede ne yaşadı… 279 14 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Aile yapısı diye birşey kalmadı akrabaya da guvenemeyeceksek yaşamayalım 275 9 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Olayi 1 haftadır cozmuslerdi sadece cesedin yerini ogrenemiyorlardi onuda itiraf ettirdiler … amca herseyi biliyor. Otturduler onu hts kayitlarindan telefon görüşmelerinden. 185 15 Yanıtla
  • GreenXmen: Bu haberleri okudukça nefesim kesiliyor, gözlerim yaşarıyor. Sebep olanlar, Çektiğin acının kat ve katını yaşamadan ölmesin inşallah. 163 5 Yanıtla
  • Mehmet Kurt: ivedi idam... 146 10 Yanıtla
  • Mazlum Dürüst: Cennette şahidin ve meleğin olsun… 125 10 Yanıtla
    mehmet özcan: ÖYLE BİRŞEY YOK NE CENNETİ 3 22
  • Muzaffer Karadas: 8 kez aranmış ve çuval görülmemiş gelde inan, böyle bişey olabilir mi 102 28 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:18:03. #1.12#
SON DAKİKA: Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement