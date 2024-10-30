Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

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İngiltere'nin Gloucestershire kentinde polis, otoyolda yüksek hızla seyrederken yemek yiyen bir TIR şoförünü yakaladı. Gloucestershire Polis Teşkilatı'nın M5 otoyolunda gerçekleştirdiği özel denetimde, sivil bir TIR kullanılarak yapılan operasyonda 20 sürücü kural ihlali nedeniyle durduruldu.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, bir TIR şoförünün direksiyonu bırakıp kaşıkla yemek yediği ve aracın emniyet şeridine kontrolsüz girip çıktığı anlar kaydedildi. Şoför, polisi fark ettiğinde muhtemelen yoğurt olan yiyeceğini hızla bırakıp ellerini direksiyona koydu.

Operasyon Tramline adı verilen bu özel denetimde, sivil TIR'ın yüksek kabini sayesinde normalde tespit edilmesi zor olan ihlaller belirlendi. Dört gün süren operasyonda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve güvensiz yük taşıma gibi ihlaller de tespit edildi.

Yolları Denetleme Birimi Çavuşu Matt Firth, bu tür denetimlerin trafik kazalarını azaltmak için önemli olduğunu vurguladı. Ulusal Karayolları Kurumu'nun ülke genelindeki polis birimlerine tahsis ettiği üç sivil TIR ile yapılan denetimler, otoyollardaki ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmayı hedefliyor.