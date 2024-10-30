Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı - Son Dakika
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Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

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İngiltere'de polis, otoyolda seyrederken kaşıkla yemek yiyen bir TIR şoförünü yakaladı. Sivil TIR kullanılarak yapılan Operasyon Tramline'da dört günde 20 sürücü durduruldu. Polis, TIR'ın yüksek kabini sayesinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlalleri de tespit etti. Operasyon, otoyollardaki kazaları azaltmayı hedefliyor.

30.10.2024 16:41  Güncelleme: 16:49
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İngiltere'nin Gloucestershire kentinde polis, otoyolda yüksek hızla seyrederken yemek yiyen bir TIR şoförünü yakaladı. Gloucestershire Polis Teşkilatı'nın M5 otoyolunda gerçekleştirdiği özel denetimde, sivil bir TIR kullanılarak yapılan operasyonda 20 sürücü kural ihlali nedeniyle durduruldu.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, bir TIR şoförünün direksiyonu bırakıp kaşıkla yemek yediği ve aracın emniyet şeridine kontrolsüz girip çıktığı anlar kaydedildi. Şoför, polisi fark ettiğinde muhtemelen yoğurt olan yiyeceğini hızla bırakıp ellerini direksiyona koydu.

Operasyon Tramline adı verilen bu özel denetimde, sivil TIR'ın yüksek kabini sayesinde normalde tespit edilmesi zor olan ihlaller belirlendi. Dört gün süren operasyonda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve güvensiz yük taşıma gibi ihlaller de tespit edildi.

Yolları Denetleme Birimi Çavuşu Matt Firth, bu tür denetimlerin trafik kazalarını azaltmak için önemli olduğunu vurguladı. Ulusal Karayolları Kurumu'nun ülke genelindeki polis birimlerine tahsis ettiği üç sivil TIR ile yapılan denetimler, otoyollardaki ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmayı hedefliyor.

Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı
Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı
Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı
Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    E Ne olmuş yemek yiyemez mi 3 22 Yanıtla
    Murat Mertkol:
    Direksiyon başında yiyemez yasak dikkati dağılabilir kaza yapabilir 1 0
    Volkan Elçi:
    Türkiye ile karıştırdınız galiba insan sağlığına değer var biz devolmadığu için bilmemeniz normal 1 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eserin kullandığı diğer isimler: sudem meliss, Sadece Beşiktaş 13 0 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Böyleleri yüzünden kaç ocak sönüyo ehliyetine el konulmali boyle davarolarin 13 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    son zamanlarda tesislerde bir çok problem çıktığını şikayetlerin çoğaldığını duyuyoruz tır şöforlarının tesis güvenliği kişilerce tesislere girmesini engelleyorlar 45 molası vermesi gerekirken tesise giremediği yada yer bulamadığı konusunda tır şöforu arkadaşlarımız şikayetçi kara yollarımız da D100 yada D 80 istanbul ankara istanbul Konya istanbul izmir bölgelerinde acil tesislerde denetim yapması ricasıyla denetlenmesi ni talep ediyoruz 2 0 Yanıtla
  • Aa:
    hayret bizde sandim 1 0 Yanıtla
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