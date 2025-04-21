Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor

Geniş Video İzle

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav, cinayeti, "Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş, canice, vahşice öldürmüş kızımı. Polis ben böyle cinayet görmedim diyor" ifadeleriyle anlattı. Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav ise ablasının 53 bıçak yarası ile öldürüldüğünü söyledi.

21.04.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Sevil Akdağ (32), Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav, Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta'da programında kan donduran cinayetin detaylarını anlattı.

ANNESİ KAN DONDURAN DETAYLARI ANLATTI

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta'da programında Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav konuştu.

Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor
Şükran Kırav

Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav gözyaşları içinde konuşurken şu ifadeleri kullandı: "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. Benim evime gidip geliyordu. 'Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor, gelmesin' diyordum. 'Anne ben gelme diyemiyorum' diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu, kızında kalıyordum. 'Anne ne zaman geleceksin, yeğenlerimi de getir, çok özledim' dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum, anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım, 'Yukarıya çıkarmasın, Elif bana cevap vermiyor' dedim. Komşum çıktı, "Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık" dedi. 6. kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarlara tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum. Kızım ne alırsa, aynısı o da alıyordu. İçimden ona karşı hep kötü bir his vardı. Bir kere konuşmasını duydum kızımın, 'yeter sevil bırak peşimi' diyordu. Gelip kızımın kıyafetlerini giyer, kızımla öyle bir yere giderdi. Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş, canice, vahşice öldürmüş kızımı. Polis ben böyle cinayet görmedim diyor." ifadelerini kullandı.

Dizi oyuncusunun işlediği cinayetin kan donduran detayları: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor
Sevil Akdağ

"30 BIÇAK YARASI DEĞİL 53 BIÇAK YARASI VARDI"

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav ise kan donduran cinayette şu detayları paylaştı:

Kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk ama benim ablam arkadaşlığını kesebilecek gibi değildi. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşecek bir arkadaşlığı vardı. Canilik var ortada. Olayın doğrusu farklı. Eve geldikten sonra 30 bıçak yarası değil 53 bıçak yarası vardı. Benim tahminimce yanından bıçakla gelmiş. Bunu sosyal medyadan kendi arkadaşları tarafından böyle biliyoruz. Bir kavgaya bıçakla geliyorsan ya husumetin vardır, ya da karşı tarafın seni alacağını düşündüğün için bıçakla gelirsin. Gücünün yetmeyeceğini anladığı için böyle bir hamlede bulunmuş. Ölmediği sürece bu işin içinden çıkamayacak. Benim ablamı canice katletti. O ablam dışında kendini ve çocuğunu da öldürmüş sayılır. Sosyal medyada bir sürü şey düşüyor ve birçoğu gerçek değil.

Dizi oyuncusunun işlediği cinayetin kan donduran detayları: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor
Elif Kırav
Öldürülen Elif Kırav\'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Cinayet, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Akdağ, Hukuk, Dizi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Berat Yıldïrım:
    SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIRMIŞ 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
12:11 Francis’in ardından Papa kim olacak İşte öne çıkan 5 aday Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:05:17. #7.12#
SON DAKİKA: Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement