Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası

Geniş Video İzle

Netflix'in popüler dizisi Sex Education'ın oyuncusu Alexander Westwood, çocuklara yönelik cinsel suçlar dahil olmak üzere 26 suçtan suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oyunculuk dersleri sırasında genç kızlara tacizde bulunan Westwood, 'üstün bir manipülatör' olarak nitelendirildi. Savcı, Westwood'un suçlarını 'yaşam tarzı' olarak nitelendirdi.

26.02.2025 11:05  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netflix'in Sex Education dizisinin oyuncusu Alexander Westwood, çocuklara taciz dahil 26 cinsel suçtan suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oyunculuk dersleri sırasında genç kızlara tacizde bulunan Sex Education oyuncusu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Shropshire'ın Albrighton bölgesinden 24 yaşındaki Netflix oyuncusu Alexander Westwood, çocuklara yönelik cinsel suçların da dahil olduğu 26 cinsel suçtan suçlu bulundu. Savcı Andrew Wallace KC'ye göre, cezalandırmanın kolaylığı için suçlamaların sayısı 77'den 26'ya düşürüldü.

Alexander, cinsel suçları kendisi için bir "yaşam tarzı" olan "üstün bir manipülatör" olarak nitelendirildi. Savcı mahkemeye şunları söyledi: "Şöhret kapıdayken, etkilenmeye açık iki 16 yaşındaki gençle tanıştı ve saygın konumunu onları istismar etmek için kullandı. Her bir olayı listeleseydik yüzlerce suçlama olurdu."

Yargıç Neil Chawla oyuncuya şöyle dedi: "Etkilenmeye açık, masum ve saf genç kızların peşine düşmek için küçük çaplı ünlü statünüzü kullandınız. Duruşmanız boyunca umursamaz tavrınız küstahlık sınırına dayandı."

"Ancak, jüri inkarlarınızı ve kurbanları suçlama hikayenizi reddetti ve aslında, savcılığın belirttiği gibi, seri bir avcı olduğunuzu ve cinsel suçların yaşam tarzınızın bir parçası haline geldiğini tespit etti."

"Kefalet konusunda uzun uzun düşündüm ama ailenize merhamet göstererek evinizde kalmanız bekleniyordu. Geçen hafta bu mahkeme tarafından merhametle sağlanan kefaletinizin şartlarını açıkça ihlal ederek bir otelde bulundunuz."

"Kurbanlarınızdan biri insanlıktan çıkarılmış hissettiğini söyledi. Bir diğeri ise en sıradan şeyleri yaparken bile kendini kirli hissettiğini söyledi. Bu, yaptıklarınızın - ahlaksız cinsel suçlarınızın - kurbanları üzerindeki korkunç, kalıcı etkisidir."

"Sizi hayatınızın on yılı boyunca işlediğiniz çok sayıda cinsel suç için cezalandırmalıyım. Hiç pişmanlık göstermediniz ve toplum için bir tehlike olmaya devam ediyorsunuz. Jüri sizi hem bir avcı hem de bir manipülatör olarak teşhir etti."

Savcı Bay Wallace ekledi: "Uzun bir duruşmanın ardından sanık bir dizi suçtan suçlu bulundu ve bu nedenle herhangi bir indirimden yararlanamaz. Aslında, mahkeme öncesi raporda kurbanlarını yalancı olarak nitelendirdi, bu da üzücü."

"Mahkeme öncesi rapor, sanığın küçük yaşta düzenli olarak tamamen uygunsuz cinselleştirilmiş davranışlar sergilediğini gösteriyor. Özellikle çocukları hedef alan seri bir cinsel avcıdır. Kurbanlarından dördü o sırada çocuktu. Bu, büyük çaplı bir istismardır. 77 ciddi cinsel saldırıdan dolayı cezalandırılabilirdi, ancak bu cezalandırmak için hantal olurdu."

"Bu suçların işlenmesine ne kadar planlama girdiği, hiçbirinin pişmanlığa dönüşmemesi endişe verici. Çok çaba sarf etmesi çok endişe verici. Toplum için önemli bir risk oluşturuyor. Kurbanlarına karşı bariz bir saygısızlığı var."

Aralık 2024'te, oyunculuk derslerindeki çocuklara karşı suçlar da dahil olmak üzere 26 suçtan suçlu bulundu. Ancak tüm suçlamaları reddetti ve iddia edilen kurbanlarının kendisini yanlış suçlamak için motivasyonları olduğunu iddia etti.

Suçları arasında öğrettiği bir okul kızına tecavüz etmek ve sekiz yıl boyunca bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmak da var.

Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası
Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası
Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası

3-sayfa, Dünya, Hukuk, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.