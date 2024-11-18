Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan bir adam, öz evladının boğazına bıçak dayadı. Şahıs, eşini mahkeme günü öldürmekle tehdit etti.
Burdur'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Şiyar Alparslan isimli bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü aradı. Çocuğunun boğazına bıçak dayayan adam, karısına tehditler savurdu.
Öz evladının ağlamasına aldırmayan şahıs, karısına, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" diye tehdit etti. Sosyal medyaya düşen görüntüler tüyler ürpertti.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ekipler harekete geçti. Baba hakkında gözaltı kararı verilirken, çocuk ise yurda yerleştirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim - Son Dakika
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