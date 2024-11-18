Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim - Son Dakika
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Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

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Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan bir adam, küçücük çocuğunun boğazına bıçak dayayıp tehditler savurdu. Eşini mahkeme günü öldüreceğini söyleyen adam, çocuğunun ağlamasına aldırmadı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk yurda yerleştirilirken, baba hakkında ise gözaltı kararı verildi.

18.11.2024 20:57
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Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayan bir adam, öz evladının boğazına bıçak dayadı. Şahıs, eşini mahkeme günü öldürmekle tehdit etti.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Burdur'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Şiyar Alparslan isimli bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü aradı. Çocuğunun boğazına bıçak dayayan adam, karısına tehditler savurdu.

"MAHKEME GÜNÜ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öz evladının ağlamasına aldırmayan şahıs, karısına, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" diye tehdit etti. Sosyal medyaya düşen görüntüler tüyler ürpertti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ekipler harekete geçti. Baba hakkında gözaltı kararı verilirken, çocuk ise yurda yerleştirildi.

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

3-sayfa, Güncel, Burdur, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Kadın kim bilir nasıl delirtti adamcağızı… 3 32 Yanıtla
  • Armağan atış:
    İşte böylesini salmıcaksın dişarıya 24 0 Yanıtla
  • zz_berlin Ja:
    İnsanlıktan çıkmış ahlaksız 20 0 Yanıtla
  • Eren:
    Şimdi kadın ne yaptı Allah bilirde Sen bir babasın böyle yapıp eline ne geçti hiçmi adam değilsin o çocuğu o duruma düşürüyorsun haklı olsan bile haksız duruma düştün 7 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Akapeliler kızmasın. Partinizin yarattığı adalet ve hukuk boşluğundan oluyor bunlar. 3 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    psikoloji ruh sağlığı bozuk 0 0 Yanıtla
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