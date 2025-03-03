Sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
Özcan Deniz, kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden 3 villayı satın alarak gündeme gelmişti. Deniz'in 3 katlı 3 villaya o dönem 200 milyon TL ödediği öğrenilmişti.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla son dönemde magazin gündemine geldi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi herkesi endişelendirmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma kararı aldırmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özcan Deniz'e soruşturma: İfade verecek - Son Dakika
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