Özcan Deniz\'e soruşturma: İfade verecek

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Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

5 MART'TA İFADE VERECEK

Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

AYNI SİTEDEN 3 VİLLA ALMIŞTI

Özcan Deniz, kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden 3 villayı satın alarak gündeme gelmişti. Deniz'in 3 katlı 3 villaya o dönem 200 milyon TL ödediği öğrenilmişti.

SON OLARAK AİLE SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla son dönemde magazin gündemine geldi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi herkesi endişelendirmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma kararı aldırmıştı.