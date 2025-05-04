Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından CHP lideri Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin evlat katili olduğu ortaya çıktı. Saldırganın çocuklarını öldürdüğü güne dair detaylar bir kez daha gündeme geldi.

04.05.2025 14:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki S.T. olduğunu açıklarken, 21 yıl önce Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası bulunduğu bilgisini verdi.

ANNELER GÜNÜ'NDE 2 ÇOCUĞUNU VURDU

Özel'e saldırısı ile gündem olan 5 çocuk babası S.T., 2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katletti. S.T. eşinin evi terk etmesinden 2 hafta sonra sabah saat 04.00 sularında geldiği evinde, getirdiği cinnet sonucu silahını çekerek bağırıp çağırmaya başladı. S.T., bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.

Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba S.T. bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak anneler gününde öldürdü.

DİĞER KIZI BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU

Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, S.T.'yi evde bıçak ve silahıyla birlikte yakaladı. Olay sırasında S.T.'nin diğer kızı Yasemin T. (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.

Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

ÖZEL'E SALDIRDI İLK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan S.T.'nin gözaltı sonrası ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan olaya ilişkin şu açıklamaları yaptı; "Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım." ifadelerini kullandı.

Özel\'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Özgür Özel, DEM Parti, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Selçuk, Hukuk, Çocuk, AKM, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Sk 06:
    akİT lerin işi bu 110 141 Yanıtla
  • My52y93.:
    Peki 2 çocuğunu öldüren canı neden dışarıda 191 6 Yanıtla
  • Tony Montana:
    SİDDETE KARŞIYIZ . . AYAKLARİNİ YERDEN KESMELİYDİN 36 75 Yanıtla
  • ali duv:
    Iki cocugunu canice katledip cezaewine giren taciz tacavuz ve uyusturucudan sabikasi olan bi insan nasil disarda anlamak mumkun deil muz cumhuriyetinde mi yasioruz yasalara adalete inancim kalmadi 105 6 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    cumhuriyet i kuranlar en büyük kazığı atti Fransız İtalyan İsveç kanunları ile bu kadar acil Şeriat hükümleri uygulanmalı 63 47 Yanıtla
  • Gy224466:
    seni benim elime versinler yeter. 61 10 Yanıtla
  • 6490203:
    ağırlaştırılmış müebbet vermişlerdir muhtemelen o zaman ama dışarıda işte adalet böyle 56 2 Yanıtla
  • 6490203:
    iki kişiyi öldürmüş hemşerim soyuna karşı bu cezada indirime gitmemek anlamına gelir ve şu anda dışarıda 21 yıl önce olmuş ama kim bilir ne zaman çıktı şunu anlayın müebbet hapşs cezası falan yok yani 53 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Iki cocuk katili nasil toplumun icinde serbestce dolasiyor yetkililer nerde 38 2 Yanıtla
  • Zafer El:
    biber makinesi münasip 13 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    arkasında guclu organızasyon olabılır kılıcdaroglunada saldırmıslardı kac gun ceza aldılarkı 10 1 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Suç bu caniyi dışarıya çıkaranın. 5 2 Yanıtla
  • Med2243655:
    ilk ödülü ön kelepçe olarak almış 7 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    seni yemek kartına muhtaç edenin hükümet olduğunu anladigin zaman beyninin yüzde 3 unu kullanmış olacaksın, ülkenin yatisi bu vaziyette asıl sebebi ne diye düşünmüyor, 4 2 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu köpeyi nasıl serbest bırakmışlar ya 3 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hayatta kaybomis bir mayinmis... nefes israfi.. 1 0 Yanıtla
  • Beratefe12:
    KUGU GIBI GELDI GUNDEM OLUSTURULUYOR ACINMA DUYGUSU KULLNILACAK. 1 0 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    bu adam iki çocuğunu öldürüp hapise giriyor 17 senede çıkıyor bu nasıl adalet anlamak zor. 0 0 Yanıtla
  • 5032Sy:
    dayak atan adam yanlış yapmış, bu iş sopayla olmaz, CHP kapatılmalı 0 0 Yanıtla
  • nesha512:
    Biri guzel giydirmiş hazırlamış özgür Beyonce gececegi yere yerleştirmiş... bu konu audınlanmalı arkasındaki iğrenç varlıklar çıkarılmalı. 0 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Tiyatro için bulunan uygun kriterler bu olsa gerek 0 0 Yanıtla
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