Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle böyle indi - Son Dakika
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Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle böyle indi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisi önünde patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın bir terör saldırısı olduğunu, şehit ve yaralıların olduğunu bildirirken Özel Harekat ekipleri de helikopterle bölgeye indi.

23.10.2024 17:26
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Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği öğrenilirken içeride rehinelerin olduğu öne sürüldü. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken Özel Harekat ekiplerinin müdahale için helikopterle bölgeye indiği görüldü.

Özel Harekat ekipleri TUSAŞ\'a helikopterle böyle indi

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Son Dakika 3.Sayfa Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle böyle indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Abuzer Yavuz:
    kandil öcalanla hükumetin işbirliğini istemez aklıma barış sürecinde urfada öldürülen polisler ile aynı senaryo Bu iş olursa süper ülke oluruz sadece sabredin tahammül edelim 121 42 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Dün Bahçeli konuştu bu gün saldırı yapıldı . Türk Kürt kardeşliğini istemiyor ABD ve İsrail 116 9 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    Bence önemli Mühendisleri öldürdüler yaziklar olsun. Hicbir seye sahip cikamiyoruz 71 34 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    siyasilerin sorunsuzca yaptıkları açıklamaların sonucu bu maalesef 61 28 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Kardeşliğimizi istemeyen net bir provokasyondur diye düşünüyorum iyi araştırılıp ortaya çıkarılmalıdır bu ama kimse türk kürt beraberliğini bozamaz artık etle tırnak gibiyiz kardeşiz kardeş gerisi provokasyonur 77 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    size guveniyom aslanlar hepsini delik deşik edin adilerin 53 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Bunu başarı mı sanıyorsunuz? Adamlar içimize kadar girerken istihbaratımız uyuyor mu du? 44 9 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    bırakın nasıl indi nasıl bindi olayını.Matah halt etmişler.. Önemli olan böylesine önemli bir tesis neden korunmaz? Olay bitmişyik şöyle inmiş yok boyle binmiş 34 9 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    söylemiyim diyorum ama soylemeden ywpamıcam okadar yabancı varki ülkede emir bekleyen hangisin önüne gecilecek mit istihbarat sadece olanları seyretmek zorunda anlaşilan 26 13 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Musat iş başında 6 3 Yanıtla
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