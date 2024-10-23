Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği öğrenilirken içeride rehinelerin olduğu öne sürüldü. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken Özel Harekat ekiplerinin müdahale için helikopterle bölgeye indiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle böyle indi - Son Dakika
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