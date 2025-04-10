Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti

Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nin güvenliği için merkez dışındaki kavşakta asayişi sağlamakla görevli özel harekat polisi E.A., saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etti. İntiharın nedeni henüz bilinmezken Euronews Türkçe'ye konuşan parti kaynakları polis memurunun 15 gün sonra nişanlanacağını söyledi.
Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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