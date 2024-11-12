Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

Geniş Video İzle

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Düzenlenen cenaze törenine cezaevinden özel izinle çıkarak katılan babanın çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar izleyenleri kahretti.

12.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de dün akşam bir trajedi yaşandı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası 5 çocuk, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine cezaevinden özel inile çıkarak katılan babanın, çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar görenleri kahretti.

ANNE EVDE DEĞİLKEN YANGIN ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE ÇIKAN BABADAN ÇOCUKLARINA KAHREDEN VEDA

İzmir'de yangında can veren 5 kardeş son yolcuğuna uğurlandı. Tutuklu olan baba çocuklarının cenaze törenine getirildi. İki jandarmanın arasında elleri kelepçeli şekilde cenaze namazına katılan babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Babanın çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar kahretti.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

3-sayfa, Türkiye, Güncel, Selçuk, Hukuk, Yaşam, Dünya, Çocuk, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Murat denizli:
    Kendi batandasını bu kadar fakirleştrien devket ıtanır mı acaba 191 59 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın şu fani dünyada en acı şeydir Allah sabırlar versin 225 3 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    bunlar daha iyi günler bu ekp herkesi yakacak 116 93 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sözün bittiği yer 167 2 Yanıtla
  • Ha Ye:
    Bence aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı o çocukları zamanında alacaktı kadının annelik ehliyeti yok babanın da babalık ehliyeti yok cezaevinde 127 20 Yanıtla
  • Yahya kaptan:
    Para pul yok,ev yok araba yok,cezaevinde bir baba,neye guvenerek 5 cocuk yapilirki ve o cocuklar nasil olurda evde yalniz birakilir,Allah yardimcilari olsun 119 6 Yanıtla
  • İbrahim Bozkurt:
    İçim yandı 120 3 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    1 devlet 5 çocuğa bakamadı 79 30 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Rabbim Sabır Versin 94 3 Yanıtla
  • ramazan tastan:
    hepimiz düşmüşüz mala mulke sefaya . Hayatta kalp kırmak insan üzmek ah almak asıl dikkat etmemiz gereken konular bunlar insan olmak asıl mesele. 72 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
23:23 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
22:41 Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:24 Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış
22:24 CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
22:22 Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 17:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.