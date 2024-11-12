İzmir'de dün akşam bir trajedi yaşandı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası 5 çocuk, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine cezaevinden özel inile çıkarak katılan babanın, çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar görenleri kahretti.
Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'de yangında can veren 5 kardeş son yolcuğuna uğurlandı. Tutuklu olan baba çocuklarının cenaze törenine getirildi. İki jandarmanın arasında elleri kelepçeli şekilde cenaze namazına katılan babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Babanın çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar kahretti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (32)