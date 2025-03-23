Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı - Son Dakika
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Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı

Özgür Özel\'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklama kararları çıktı. Soruşturmada hakkında tutuklama kararı çıkan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı dahil 4 kişi bulunuyor.

23.03.2025 09:14
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklama kararları çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı dahil 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

ÖZGÜR ÖZEL SERBEST BIRAKILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında dün düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etti.

Saraçhane'deki İBB binasında konuşan Özel, Haydanlı ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi. Gözaltına alınanlara elde diye yazılmış, gelmeyenlerin yanına firari yazılmış. Bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Madem soruldu, söyleyelim. Serdar Haydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Partinin genel başkanı olarak avukat arkadaşlarıma 'gidin bulun, sağlığını moralini, ailesine bir notu var mı sorun' dedim. Biz hepsini bulduk, Serdar beyi bulamadık. Nezarethanede bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık."

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL'İ YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

SERDAR HAYDANLI İLK TUTUKLANANLAR ARASINDA

İBB'ye yönelik soruşturmasında adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli de 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor.

2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

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Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hakan1421:
    bunlar hem hırsız hemde yalancı, özgür özelin yalanın peşinden koşanlar utanmış mıdır acaba 209 49 Yanıtla
  • Serdar Er:
    hırsız imamoğlu hırsız imamoğlu 155 49 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    herşey çok güzel olacaktı hani. ben de sıvacıyım hani benim 600 milyonum. 153 32 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tabi tutuklayacaklar,yoksa yaptıkları kumpas daha netleşecekti... 58 115 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    ULKEMDE HIRSIZI YOLSUZLUGU HALA SAVUNAN VAR BABAM OLSA DAHİ HİRSİZSA YETİM HAKKİ YEMİSSE CEZASİNİ CEKECEK . KİSA YOLDAN ZENGİN OLMAK GÜNÜMÜZ İNSANLARININ.TEK DERDİ OLMUS EMEK ÇABA ALİNTERİ HELALİNDEN KAZANMAK KUL HAKKİ YETİM HAKKİ YEMEMEK SANKİ ENAYİLİK GİBİ GORUNMEYE BASLANMİS YAZİK COK YAZIK 131 15 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Özgür sana da gelecek sıra az bekle şimdi senide alsalar iyice karıştıracaksınız ortalığı srn sıranı bekle 104 22 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    hayatınız yalan 90 11 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    ailesini destekliyelim demiş demekki itirafçı olmuş hem ailesini destekleyelim hem salmışlar tutuklamamışlar ne demek bekleyip görmek en güzeli gerçek eninde sonunda ortaya çıkar sağ sol çatışması vardı evren zamanında bizim köyünde aklı sağa sola yetmediğinden yukarı mahalle aşağı mahalle kavgası çıkmıştı. aynı köyün insanına ne olmuştu hala anlamış değilim yukarı mehalleye gideni döverlerdi aşağı mahalleye yukarı mahalleden gelenleri döverlerdi. yıllar sonra bir gecede hepsi bitti. evren açıkladı. dediği bi sağcı astık bi solcu astık. akşam canı sıkılan gençler çıkıyorlar adamın inşaat malzemesini zebil ediyorlar. İmamoğlu İstanbul’a zarar verdi vereceği kadar. bu eğitimli cahiller neye neden zarar veriyorlar anlamış değilim. 36 4 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    saglik rapoeunu paylasin bakalim salmis misiniz 10 1 Yanıtla
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