Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak

Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak

Para karşılığı e-reçete yazıp uyuşturucu ticareti yapılmasını sağlayan psikiyatr Ferit Karaduman (56) ile aralarında eczane sahibi ve kalfalarının da bulunduğu toplam 71 sanık hakkında soruşturma tamamlandı.

23.11.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da özel bir klinikte para karşılığı uyuşturucu hap özelliği taşıyan ilaçların e-reçetesini yazan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ve beraberindeki 14'ü tutuklu 71 kişi hakim karşısına çıkıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Karaduman hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

İDDİANMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karaduman'ın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurtdışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7 bin 71 e-reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE ZEMİN HAZIRLADI"

E-reçete listesinde yapılan araştırmada ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin başka kişiler adına düzenlenen reçeteleri toplu olarak eczaneden teslim aldıkları, Karaduman'ın da bu reçeteleri yazarak uyuşturucu madde ticaretine zemin hazırladığı kaydedildi.

350 TL'YE VATANDAŞLIK NUMARASI DA SATMIŞLAR

İddianamede Antalya'da yaşayan tutuksuz sanık Sedef Y.'nin 350 TL karşılığında içerisinde birçok kişinin vatandaşlık numaraları ile kimlik bilgilerinin olduğu listeyi uyuşturucu satıcısı olan Mehmet K.'ya gönderdiği, Mehmet K.'nın bu vatandaşlık numaraları ile Ferit Karaduman'a e-reçete yazdırdığı belirtildi.

DEKONTU GÖRMEDE REÇETE YAZMIYORMUŞ

3 bin TL'ye hastayı bile görmeden e-reçete yazan Ferit Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği dekontu görmeden e-reçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi.

"REÇETE BAŞINA 3 BİN DOLAR"

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Reçete başına 3 bin TL aldığını itiraf eden Karaduman, "Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"BEN DE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"

5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandığından söz eden Karaduman, "Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" dedi.

Mahkeme, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Yargı, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yaman Ayun:
    Hay sizin Hipokrat yemininiz içine tüküreyim. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.