Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış - Son Dakika
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Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

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Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinden yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına karısının baş harfini kazıdığı ortaya çıktı.

31.05.2024 09:55
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İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKİPLER ADETA İĞNE İLE KUYU KAZDI

Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri iğne ile kuyu kazar gibi çalışıp şüphelinin kimliğini tespit etti. İşte adım adım çözülen cinayetin ayrıntıları. İddialara göre, şüpheli Bilal D.'nin evinin sol yanındaki konteynerden kan izleri olan battaniye çıktı. Evin sağ yanında bulunan konteynerden Nihat Salih'in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden kol ve bacaklar bulundu. Eve 200 metre uzaklıktaki konteynerde ise Salih'in derisi yüzülmüş olan kafası bulundu. Çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

OLAY GÜNÜ TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER

Öte yandan ekipler Nihat Salih'in telefon görüşmelerini de incelemeye aldı. Olay günü saat 12.58'te Bilal D. ile bir telefon görüşmesi saptandı. İncelenen kayıtlarda ise aynı gün Nihat Salih'in saat 13.03'te Bilal D'nin evine giderken kaydı bulundu. İncelemelerde Nihat Salih'in telefon sinyalinin saat 13.15'te kesildiği de saptandı.

SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ ÇİZMİŞ

Sabah'ın haberine göre, incelenen kamera görüntülerinde de şüpheli Bilal D.'nin çöpe bir şeyler döktüğünü tespit etti. Kayıtlarda kovanın sapını peçete ile tutan Dilek'in, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ancak geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı görüldü. Tespit üzerine ihbardan 2 saat sonra gözaltına alınan Bilal D. cinayeti işlemediğini öne sürdü. Maktül Nihat Salih'in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığını da göre polis yaptığı inceleme de Dilek'in eşinin adının 'M' harfi ile başladığını belirledi.

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

EVİNDEKİ PASPASTA VE BALTADA DNA ÇIKTI

Cinayet Büro ekiplerinin tüm sorularına rağmen cinayeti itiraf etmeyen şüphelinin evinde yapılan aramalarda balta, bıçak gibi kesici aletlere incelenmek üzere el konuldu. Polis, üzerinde leke bulunan halı ve koltuk örtüsünü de alarak kriminal şubeye gönderdi. Adli tıp morguna kaldırılan Nihat Salih'in cesedi üzerinde yapılan incelemede dil kemiğinin kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü kanaatine varıldı. Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede halı ve örtü üzerinde Nihat Salih'e ait DNA izleri bulundu.

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

BABASININ YANINDA HAYVAN KESMİŞ

Cinayeti işlediği kesinleşen Bilal D'nin İstanbul'a gelmeden önce çobanlık yaptığı ve babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı belirlendi. Bilal D'nin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının olduğu, Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Pendik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış - Son Dakika
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