Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu - Son Dakika
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Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu

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Manavgat Irmağı'nda cesedi bulunan Yasin Ünsal'in iş yeriyle kavga ettiği, patronunun şikayeti üzerine polise gidip ifade verdiği sonrasında ortadan kaybolduğu öğrenildi.

07.10.2024 22:09  Güncelleme: 22:34
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde son olarak polis merkezinde görülen 25 yaşındaki Yasin Ünsal'ın cansız bedeni ırmakta bulundu.

Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu

Manavgat'ta bir ganyan bayiinde çalışan Yasin Ünsal (25), sabah işe gitmek üzere evden ayrıldı. İş yeriyle problem yaşadığı belirtilen ve iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis merkezinde ifadesine başvurulan gençten polis merkezinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu

IRMAK KENARINDAN SÜREKLİ ÇALAN TELEFON EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Çağlayan Mahallesi'nde bir vatandaşın Manavgat Irmağı kenarında içerisinde sürekli çalan telefon olan bir çanta ve yanında tek ayakkabı olduğunu bildirmesi üzerine ırmak kenarına gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada telefonun sahibine ulaşamayınca ırmakta boğulmuş olabileceği ihtimali ile AFAD ve Side SAK ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Side SAK dalgıçları su altında arama çalışması yaparken, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri de dronla karadan arama çalışması yaptı.

Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu

CANSIZ BEDENİ IRMAKTAN ÇIKTI

Side SAK ekipleri, çantanın bulunduğu yere 10 metre mesafede ırmak içerisinde talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Yasin Ünsal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, Ünsal'ın cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin\'in cesedi bulundu

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Son Dakika 3.Sayfa Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu - Son Dakika

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