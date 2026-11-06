Pencap\'ta Karmabhoomi Express\'te çıkan yangında 4 vagon küle döndü, ölen olmadı

Hindistan'da Amritsar-New Jalpaiguri seferin yapan yolcu treninde yangın çıktı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde Karmabhoomi Express'e ait Amritsar-New Jalpaiguri seferin yapan yolcu treninde Rajpura yakınlarında yangın çıktı. Yangın, trenin 4 vagonunu küle çevirirken, yolcular tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yetkiler, yangının trenin Sadhugarh Tren İstasyonu'ndan hareket etmesinden kısa süre sonra başladığını aktardı.