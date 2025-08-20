Perrie Edwards: İki Kez bebeğimi kaybettim - Son Dakika
Perrie Edwards: İki Kez bebeğimi kaybettim

Perrie Edwards: İki Kez bebeğimi kaybettim
20.08.2025 16:42
İngiliz müzik grubu Little Mix'in yıldızı Perrie Edwards, 2021'de oğlu Axel'i dünyaya getirmeden önce ve sonra iki kez düşük yaptığını açıkladı. İlk bebeğini hamileliğin çok erken döneminde, ikinci bebeğini ise 24. haftada kaybeden şarkıcı, yaşadığı travmatik süreci "yalnızdım, çok zordu" sözleriyle anlattı.

Little Mix grubunun dünyaca tanınan İngiliz şarkıcısı Perrie Edwards (32), ilk kez yaşadığı iki düşük hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 2021 yılında futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile ilk çocuğu Axel'i kucağına alan ünlü isim, aslında bu mutluluğa ulaşmadan önce kalp kırıcı deneyimler yaşadığını söyledi.

Katıldığı "We Need To Talk" adlı podcast programında konuşan Edwards, hem ilk gebeliğinde çok erken dönemde bir düşük yaşadığını, hem de Axel'in doğumundan bir yıl sonra ikinci bebeğini 24. haftada kaybettiğini açıkladı.

"İLK KONTROLÜMDE BEBEK YOKTU, KİMSE YANIMDA DEĞİLDİ"

İlk kez anne olacağını öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşayan Edwards, kısa süre sonra başlayan kanama nedeniyle hastaneye gittiğini ve burada bebeğin kalp atışının bulunmadığını öğrendiğini anlattı. O an yalnız olduğunu vurgulayan sanatçı, "Sanki hamilelik testini yanlış okumuşum gibi hissettim. Her şey hayal gibiydi" dedi.

Perrie Edwards: İki Kez bebeğimi kaybettim

"AXEL BENİM GÖKKUŞAĞI BEBEĞİM"

İlk düşük sonrası ikinci kez hamile kalan Edwards, yaşadığı korkuları da gizlemedi. Oğlu Axel'e hamileyken sürekli bir endişe içinde olduğunu söyleyen şarkıcı, "12 haftalık kontrolü geçmek için gün sayıyordum. Hamile kalmayı çok seviyorum ama o dönem her şeyin yolunda gitmesi için hep dua ettim" ifadelerini kullandı.

Edwards, Axel'i "gökkuşağı bebeği" olarak tanımladı. Bu terim, önceki bir kaybın ardından doğan bebekler için kullanılıyor.

3-sayfa, Magazin, Yaşam

Son Dakika 3.Sayfa Perrie Edwards: İki Kez bebeğimi kaybettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
