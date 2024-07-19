Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı - Son Dakika
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Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı

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Türkiye'de sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, bir sokak köpeğinin saldırıp yere düşürdüğü vatandaşı polis silah kullanarak kurtardı. Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, polis memurunun peş peşe tetiğe bastığı, bir vatandaşın ise "Yapma" diye bağırdığı görüldü.

19.07.2024 20:57
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Türkiye'de başıboş sokak köpekleri her gün bir vatandaşa daha zarar verirken, dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.

SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRDIĞI ADAM BİR TÜRLÜ KURTULAMADI

Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir sokak köpeği yere düşürdüğü vatandaşı ısırmaya başladı. Yerde sürüklenen adam acı içinde kalırken bir türlü köpeğin elinden kurtulamadı.

POLİS MEMURU, PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

O sırada bir polis memuru olaya müdahale etmek için silahını çekti. Peş peşe tetiğe basan polis memuru, vatandaşı köpeğin elinden güçlükle kurtardı. Bir kadın ise polis memuruna defalarca kez, "Yapma" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı

Sokak Köpeği, Türkiye, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • mutlu kulçabay: eline sağlık polis abim 342 6 Yanıtla
    ferhat eser: beton yetmez polis abime helal olsun 12 1
  • Murat: çok iyi yapmış. ne yani insan mı ölsün. saldırgan ise vurulacak yapacak bir şey yok 270 8 Yanıtla
  • kazlm Demir: adam nasıl müdahale edecek memuru tebrik ederim 194 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: al işte bir vaka daha bunu izlesin hayvan severler varya asllinda onlardan daha fazla seviyoruz ama sokakta asla 104 9 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu: Çok iyi yapmışsın polis kardeş 103 5 Yanıtla
  • Şafak türen: eksik yapmış o bağıranı es geçmiş 71 7 Yanıtla
  • BAŞBUĞ SUAT: ulan iki yıl öncveki haber bu ,neyin peşindesiniz 33 17 Yanıtla
  • Seko: ABD de insan bile suç işledimi direk vuruluyor burda bir insan canı var napsinlar 34 4 Yanıtla
  • Kemal SON: bu olay olalı çok oldu o köpekte sokak köpeğı değıl pıtbul.CANLARI SIKILDIKÇA ESKILER TEKRAR YAYINLIYORLAR. 25 12 Yanıtla
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