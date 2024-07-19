Türkiye'de başıboş sokak köpekleri her gün bir vatandaşa daha zarar verirken, dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.
Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir sokak köpeği yere düşürdüğü vatandaşı ısırmaya başladı. Yerde sürüklenen adam acı içinde kalırken bir türlü köpeğin elinden kurtulamadı.
O sırada bir polis memuru olaya müdahale etmek için silahını çekti. Peş peşe tetiğe basan polis memuru, vatandaşı köpeğin elinden güçlükle kurtardı. Bir kadın ise polis memuruna defalarca kez, "Yapma" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı - Son Dakika
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